Trzeci z rzędu spadek Nasdaq Composite na Wall Street

Nasdaq Composite zniżkował w czwartek 0,7 proc., kończąc na minusie trzecią z rzędu sesję. Spadek zanotował Nasdaq Composite. Spośród głównych indeksów niewielki wzrost zanotował jedynie DJI, zbliżając się na 10 pkt. do poniedziałkowego rekordu wszech czasów.

Dow Jones Industrial (DJI) wzrósł o 0,15 proc. do 34 987,02 pkt., kończąc sesję niecałe 10 pkt. od poniedziałkowego rekordu. Zniżkował natomiast indeks S&P 500, który zanotował spadek o 0,33 proc. i osiągnął poziom 4360,05 pkt., a także Nasdaq Composite, który spadł o 0,7 proc. do 14 543,13 pkt. Dla indeksu rynku technologicznego była to trzecia z rzędu spadkowa sesja. Na zakończenie czwartkowej sesji od poniedziałkowego rekordu wszech czasów Nasdaq oddalił się o 1,3 proc.

Wśród najmocniej zwyżkujących spółek ze składu indeksu znalazł się UnitedHealth. Choć początkowo notowania spadały, to na zamknięcie sesji wzrosły o 1,36 proc. do 420,36 dol. Przed sesją spółka opublikowała wyniki za II kwartał - zysk na akcję za II kwartał wyniósł 4,70 dol. i był niecałe 10 proc. wyższy od oczekiwań analityków.

Liderem wzrostów w DJI były akcje Honeywell International. Akcje spółki wzrosły 2,2 proc. i kosztowały 232,84 dol.

Dobrą passę branży bankowej, kontynuował w czwartek Morgan Stanley. W II kwartale bank zarobił 1,89 dol. na akcję wobec 1,66 dol. oczekiwanych przez rynek. Notowania jego akcji wzrosły o 0,2 proc.

"Rynek radził sobie tak dobrze przez ostatni rok, ponieważ czekał na poprawę zysków firm, którą teraz obserwujemy. Wiele dobrych wiadomości zostało już wycenionych" - powiedziała Liz Ann Sonders, główny strateg inwestycyjny w Charles Schwab, komentując spadki głównych indeksów mimo dobrych wyników finansowych spółek.

Akcje AIG wzrosły o 3,6 proc. po ogłoszeniu przez spółkę umowy sprzedaży 9,9 proc. udziałów w swoim dziale ubezpieczeń na życie i usług emerytalnych firmie Blackstone za 2,2 mld USD.

Pewne obawy inwestorów może budzić przyszłe tempo wzrostu globalnej gospodarki. W czwartek sygnał ostrzegawczy wysłały dane o produkcji przemysłowej w USA w czerwcu i tempo wzrostu chińskiej gospodarki w II kwartale.

Produkcja przemysłowa wzrosła o 0,4 proc. mdm, wobec oczekiwanego wzrostu o 0,6 proc. mdm i wobec wzrostu o 0,7 proc. miesiąc wcześniej. Przetwórstwo przemysłowe spadło o 0,1 proc. mdm.

"Indeksy w USA idą od rekordu do rekordu, mimo że są widoczne sygnały o słabnięciu odbicia w gospodarce USA. Jeśli inflacja nie zmniejszy się sama, to Rezerwa Federalna będzie musiała działać. Wtedy indeksy giełdowe mogą znaleźć się na wyboistej ścieżce" - ocenił Norbert Frey, dyrektor ds. aktywów w Fuerst Fugger Privatbank.

Dolar umocnił się o 0,25 proc. wobec koszyka walut do 92,641 pkt.

Drugi dzień z rzędu mocno zniżkowały notowania ropy naftowej. Kurs sierpniowych kontraktów na gatunek WTI spadł o 2,0 proc. do 71,65 USD za baryłkę, a wrześniowe futures na Brent spadły o 1,7 proc. do 73,47 USD/b.

