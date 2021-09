Trzy firmy zainteresowane przebudową bielskiego pl. Wojska Polskiego

Trzy firmy stanęły do przetargu ogłoszonego przez bielski Miejski Zarząd Dróg, który poszukuje wykonawcy pierwszego etapu przebudowy jednego z głównych placów Bielska-Białej – Wojska Polskiego. Prace powinny ruszyć jeszcze w tym roku.

Wykonawca, z którym podpisana zostanie umowa, będzie miał 11 miesięcy na wywiązanie się z zadania.

Miejski Zarząd Dróg poinformował w piątek w protokole z otwarcia ofert, że oszacował wartość zamówienia na 17,64 mln zł. W wieloletniej prognozie finansowej miasta na ten cel zapisano jednak tylko 7,79 mln zł. "Zamawiający czyni starania mające na celu uzupełnienie środków finansowych niezbędnych do zapewnienia finansowania przedmiotowej inwestycji" - wskazano w protokole.

Na przetarg wpłynęły trzy oferty. Firma z Warszawy zaproponowała cenę 17,66 mln zł. Jest ona najniższa. Dwaj pozostali oferenci wycenili pracę na 20,9 mln zł i 23,5 mln zł.

Z dokumentacji przetargowej wynika, że I etap obejmuje m.in. rozbiórkę podziemnych toalet publicznych i przebudowę placu. Wybudowana zostanie fontanna i nowe oświetlenie uliczne, ustawione elementy małej architektury, a także stworzony system zasilania dla urządzeń placu. Skorygowane zostanie położenie miejsc postojowych.

Docelowo nowa przestrzeń placu, który obecnie niemal w całości zajęty jest przez parkingi, ma zachęcać do wypoczynku i wspólnego uczestnictwa w kulturalnym i edukacyjnym życiu miasta. Całość ma nawiązywać do historycznego charakteru tej części Bielska-Białej.

Jacek Kachel z wydziału prasowego bielskiego magistratu wiosną informował, że na placu Wojska Polskiego powstaną trzy strefy. Pierwsza to obszar wzdłuż wschodniej i zachodniej pierzei placu. Powstaną tu dwa pasy o szerokości 10 metrów, w których zostaną posadzone drzewa. Elewacje budynków również ozdobią nasadzenia roślin pnących. Między frontami budynków a pasem drzew pojawią się chodniki dla pieszych, wzdłuż których będą mogły powstawać ogródki letnie. W drugiej strefie - bliżej centrum placu - powstanie pas szerokości 4 m, tworzący drogę pożarową do kamienic. Sąsiednią przestrzeń wypełni niska, płożąca zieleń otoczona płotkiem i elementami małej architektury.

Strefa trzecia to centralna część placu z dekoracyjną fontanną, elektronicznym fortepianem i stylizowanym zegarem. W posadzce zostanie zamocowana tablica informująca o historycznym położeniu ratusza, wagi miejskiej i pompy wodnej. Po północnej stronie posadzone zostaną drzewa. Ta strefa to przestrzeń wielofunkcyjna przeznaczona do organizacji wydarzeń okolicznościowych, koncertów czy jarmarków, z możliwością okazjonalnej instalacji sceny.

Inwestycji towarzyszy przebudowa ul. Cyniarskiej. Przywrócony zostanie jej historyczny przebieg. Wzdłuż powstanie parking. Posadzone zostaną drzewa.

Nowy plac Wojska Polskiego ma zostać oddany do użytku w 2022 r.

Plac Wojska Polskiego jest jednym z głównych miejsc w Bielsku-Białej. Został wytyczony w 1723 r. jako główny rynek lokowanej wówczas Białej Krakowskiej. Później stał się jednym z dwóch głównych rynków tego miasta. Najstarsze kamienice pochodzą z początku XIX w. Przy nim stoi m.in. dawny ratusz bialski oraz secesyjna kamienica Pod Żabami.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl