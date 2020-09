Trzy hotele PHH zostaną włączone do sieci Marriott

Trzy hotele Polskiego Holdingu Hotelowego zostaną włączone do sieci Marriott - poinformowała we wtorek Grupa Kapitałowa Polski Holding Hotelowy. To hotele we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu.

Jak napisano, GK PHH podpisała we wtorek umowę na wprowadzenie do sieci Marriott trzech hoteli: Ikara w Poznaniu, Wieniawy we Wrocławiu (będą funkcjonować pod szyldem Four Points by Sheraton) oraz hotelu Royal w Krakowe, który ma działać pod marką Le Méridien. Obie marki - jak zaznaczono - należą do sieci Marriott. W remont i modernizację hoteli PHH planuje przeznaczyć 300 mln zł.

Zaznaczono, że prace przygotowawcze zostały już rozpoczęte, a realizacja większości inwestycji jest zaplanowana na 2021 i 2022 rok. Następny krok - jak czytamy - to wybór inwestora zastępczego i biura architektonicznego dla bliźniaczych projektów hotelu Wieniawa we Wrocławiu oraz Hotelu Ikar w Poznaniu. W przypadku hotelu Royal proces projektowy jest w toku, a rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w pierwszej połowie 2021 roku, po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków.

Jak zaznaczył cytowany w informacji prezes Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego Gheorghe Marian Cristescu, realizacja biznesplanu jest zobowiązaniem długoterminowym, a inwestycje mają wpływ nie tylko na spółkę, ale również na lokalne ekosystemy hoteli, a w szerszej perspektywie - na ekonomię Polski. "Jestem przekonany, że wyremontowane hotele będą w przyszłości cieszyć podróżnych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie" - powiedział. Podkreślił, że choć czas dla branży hotelarskiej jest trudny, "to w dalszym ciągu pracujemy zgodnie z naszym harmonogramem, i nawet mogę zdradzić, że szukamy dalszych inwestycji i możliwości rozwoju naszej grupy".

Polski Holding Hotelowy to spółka w 100 proc. z kapitałem państwowym, której celem jest nowoczesne zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa. Napisano, że rolą PHH jest kształtowanie standardów na polskim rynku hotelarskim, jak również wprowadzanie innowacji, nowoczesnych rozwiązań i optymalizacji działania obiektów. PHH od wielu lat współpracuje jako franczyzobiorca z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group. W grupie kapitałowej Polskiego Holdingu Hotelowego znajduje się łącznie 28 obiektów hotelarskich, co czyni go drugą największą spółką hotelową w kraju i pierwszą z wyłącznie polskim kapitałem. Ponadto, w ramach umowy z PHN, PHH zarządza Regent Warsaw Hotel.

Zaznaczono też, że w najbliższych latach PHH jako pierwszy w Polsce i Europie wprowadzi markę Vīb, należącą do sieci Best Western Hotels & Resorts. Pod szyldem Vīb będą funkcjonowały Apartamenty Zgoda w Warszawie.