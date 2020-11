Trzy miliony miejsc pracy zagrożonych. Przedsiębiorcy apelują do premiera Morawieckiego

Chcemy pomóc uratować miliony miejsc pracy; mamy propozycje i liczymy na rozmowy - oświadczyli w poniedziałek przedstawiciele branż fitness, gastronomicznej, hotelarskiej i eventowej. Pismo w tej sprawie skierowali m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Gowina.

Zwrócił też uwagę na "odsyłanie" przedsiębiorców w minionych miesiącach od jednej instytucji do drugiej."Jako przedsiębiorcy generujący prawie 50 proc. polskiego Produktu Krajowego Brutto, czujemy, że coś tutaj nie działa do końca. Chcemy, żeby zadziałało, jesteśmy otwarci, mamy konkretne propozycje, które dzisiaj złożyliśmy i liczymy na bardzo szybkie spotkanie, rozpoczęcie prac roboczych" - oświadczył w imieniu branż fitness, gastronomicznej, hotelarskiej i eventowej.Bieszyński zaznaczył, że branże te już nie mają czasu na zwlekanie, gdyż "kiedy my tutaj rozmawiamy, kolejne firmy upadają, kolejni pracownicy są zwalniani". "My naprawdę nie mam perspektyw i trzy miliony miejsc pracy jest absolutnie na ten moment zagrożonych" - powiedział Bartosz Bieszyński.Do pesymistycznych prognoz przy braku szybkiego i skutecznego wsparcia ze strony państwa nawiązał prezes Napiórkowski. Według niego, nawet jeśli krzywa zachorowań się wypłaszczy np. na początku przyszłego roku, to firmy "nie będą w stanie się podnieść"."Apelujemy, żeby nie ignorować naszego apelu i jak najszybciej przystąpić z nami do rozmów, wypracować wspólny program wsparcia, który pozwoli nam przejść przez ten kryzys, zachować miejsca pracy, zachować nasze przedsiębiorstwa i zminimalizować ryzyko strat " - zaapelował Napiórkowski.