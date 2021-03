Trzy wiedźmy nadchodzą. Piątek może wstrząsnąć GPW

W piątek mamy dzień trzech wiedźm, a więc czas wygasania kontraktów terminowych i opcji. Wiąże się z tym często zwiększona aktywność inwestorów, co może powodować zwiększony wolumen obrotu i nietypowe zmiany cen akcji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dzień trzech wiedźm w 2019

Wiedźmy w 2020 roku

Czytaj też: Diametralna zmiana na GPW przyniosła zyski Jeśli zaś chodzi o Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, trzy wiedźmy nie mają aż tak dużego znaczenia, chociaż analitycy przyznają, że wraz ze wzrostem udziału kontraktów terminowych, właśnie w tym okresie coraz częściej zauważalna jest większa zmienność. Ale polską giełdę trudno porównać do rynków rozwiniętych, tym bardziej, że jej chimeryczność i nieprzewidywalność staje się dla inwestorów coraz bardziej męcząca i zniechęcająca.- Dziś w trzeci piątek września, w dniu wygasania kontraktów terminowych, WIG20 poszedł w dół w okolice dolnego ograniczenia konsolidacji, przy czym zmienność była niższa niż zwykle w dniu trzech wiedźm - oceniał przedostatni dzień trzech wiedźm, 18 września 2020 analityk BM BNP Paribas, Szymon Nowak.Tak czy inaczej, w tym dniu najwięcej dzieje się zwykle na fixingu. Warto przypomnieć choćby to, co wydarzyło się na GPW dwa lata temu, 15 marca, bo mogło to być dla inwestorów dość zaskakujące. Schodzące wtedy z rynku głównego spółki Energa i Eurocash i z tej m.in. okazji dość mocno w ciągu dnia tracące, zakończyły sesję nad kreską zyskując odpowiednio 1,0 i 0,5 proc.Jeszcze bardziej zaskakujące było zachowanie dwóch spółek, które do WIG20 awansowały. Wydawać się mogło, że z tej okazji zyskają i na to nastawiali się inwestorzy. Ale stało się inaczej, a rozczarowanie było duże, bo Play stracił aż 4,5 proc., a Dino na chwilę przed zamknięciem także traciło, choć ostatecznie zakończyło dzień na zielono.I już choćby to pokazuje nieprzewidywalność tego, co w Warszawie może się wydarzyć i to nie tylko w dniu trzech wiedźm. Ale ten dzień mocno nieudany był także dla innych spółek, które zmieniały indeks. I tak np. wypadające z mWIG-u Sanok i Pfleiderer (obie trafiły do indeksu sWIG) traciły ponad 7 proc., z czego oczywiście nie byli zadowoleni ich udziałowcy.Ponad 7 proc. zyskiwał za to Cyfrowy Polsat, który stawał się oazą stabilności dla wielu inwestorów, m.in. dzięki wypłacie dywidend będących dla wielu akcjonariuszy łakomym kąskiem. To był też dobry dzień dla CCC, która także zyskiwała 7 proc. Niestety, pamiętamy co stało się z nią później - CCC do dziś nie może otrząsnąć się z problemów, jakie dopadły ją w kolejnych miesiącach. Ten dzień nie był też zbytnio udany dla JSW, która wpadła w dużą zmienność - w ciągu dnia spółka traciła 3-4 proc., choć ostatecznie zakończyła dzień na zielono. Tak wyglądał dzień trzech wiedź na GPW trzy lata temu.Jeszcze ciekawiej było przed rokiem, 21 marca, kiedy światowe parkiety dopadł kilkunastodniowy krach, a krew lała się jak nigdy. Nie bez powodu porównywano te dni do wielkiego krachu z lat 20., a istny Armagedon wisiał wtedy w powietrzu. Ostatecznie rynki wyszły z koronawirusowych zawirowań obronna ręką, choć wielu inwestorów zapewne niechybnie osiwiało lub straciło sporo nerwów. Ta zmienność będzie pamiętana na długie lata i wspominana jako legendarne dni światowych giełd. Ale z trzema wiedźmami akurat nie miało to wtedy wiele wspólnego.