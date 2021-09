Trzydniowy XI Europejski Kongres Finansowy od poniedziałku w Sopocie

Ok. tysiąca osób ze świata gospodarki, nauki i polityki uczestniczyć będzie w rozpoczynającej się w poniedziałek w Sopocie jedenastej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego. Hasło przewodnie tegorocznego EKF to „Finanse w odmienionej rzeczywistości”.

Jak poinformował Marek Niziołek z biura prasowego Urzędu Miasta w Sopocie EKF to jeden z "największych opiniotwórczych" kongresów gospodarczych w kraju.

Podczas trzydniowego forum zaplanowano ok. 30 debat. Obszarami tematycznymi dyskusji będą takie zagadnienia jak: "Banki a rozwój gospodarki po pandemicznym kryzysie", "Cyfrowa transformacja usług finansowych", "Finanse w zielonej gospodarce", "Transformacja a troska o stabilność finansową", "Konsument w centrum uwagi a mechanizmy gospodarki rynkowej".

Sopot będzie gospodarzem wtorkowej debaty "Turystyka pocovidowa - rehabilitacja i dodatkowe źródła finansowania". Podczas spotkania poruszone będą kwestie organizacji leczenia pocovidowego, odbudowy zdrowia Polaków, ale również wyzwania stojące przed miejscowościami uzdrowiskowymi i podmiotami świadczącymi usługi lecznictwa uzdrowiskowego. W dyskusji udział wezmą m.in. wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim i prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji EKF będzie prof. Dan Breznitz z Uniwersytetu w Toronto. Jest on światowej sławy ekspertem w dziedzinie strategii innowacyjności.

Okazją do spotkania z uczonym będzie polska premiera jego książki "Innovation in Real Places, Strategies for Prosperity in an Unforgiving World" ("Innowacje w praktyce - jak budować dobrobyt w świecie, który nie przebacza"), wydanej przez Oxford University Press w kwietniu tego roku. Tytuł został ostatnio wybrany przez "Financial Times" do grona 15 kandydatów do nagrody Financial Times & McKinsey Business Book of the Year 2021, spośród 600 zgłoszonych z całego świata książek o biznesie.

Współorganizatorami EKF są Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupa NDI, a jednym z partnerów miasto Sopot.

