TSUE otwiera frankowiczom drogę do dochodzenia od banków ogromnych odszkodowań

Nie można dopuścić do tego, aby bank czerpał korzyści gospodarcze ze swojego, niezgodnego z prawem, zachowania - orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie dotyczącej kredytów frankowych. Tym samym frankowicze zyskali nowy oręż w sporach z bankami.

Kredytobiorcy mogą domagać się od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot rat spłacanego kredytu w przypadku uznania za nieważną zawartej umowy zawierającej nieuczciwe warunki, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Z kolei banki po unieważnieniu umowy nie mogą domagać się dodatkowych opłat.

Polski sektor bankowy zapłaci bardzo wysoką cenę za orzeczenie TSUE, to może być nawet 100 miliardów złotych.

Kredytobiorcy mogą domagać się od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot rat spłacanego kredytu w przypadku uznania za nieważną umowy zawierającej nieuczciwe warunki, orzekł w czwartek, 15 czerwca, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Równocześnie w orzeczeniu podano, że przepisy prawa unijnego stoją na przeszkodzie, aby to banki dochodziły podobnych roszczeń względem konsumentów, w tym przypadków posiadaczy kredytów hipotecznych.

Pozew trafił do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 2022 roku, a stroną skarżącą jest Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Reprezentuje go mecenas Radosław Górski z kancelarii Radosław Górski i Wspólnicy.

Frankowicze złożyli już w sądach około 160 tysięcy pozwów przeciwko bankom

W tej chwili w XXVIII Wydziale Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanym powszechnie wydziałem frankowym, zarejestrowanych jest około 45 tysięcy spraw w sporach frankowiczów z bankami. Najczęściej pozwanym bankiem jest PKO BP, ponieważ ma największy portfel kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich, ponad 100 tysięcy.

W dalszej kolejności znajdują się Santander Bank Polska, Bank Pekao, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ, mBank i Millennium. Ze względu na wprowadzone zmiany proceduralne związane z nawałem pozwów od 16 kwietnia 2023 roku pozew przeciwko bankowi można złożyć tylko w sądzie, który jest właściwy ze względu na stałe miejsce zamieszkania posiadacza kredytu frankowego. Łącznie już około 160 tysięcy frankowiczów wystąpiło na drogę sądową.

Ze swej stron banki skierowały do polskim sądów kilka tysięcy pozwów wobec klientów. W przeważającej liczbie przypadków sprawy są zawieszone do czasu prawomocnych rozstrzygnięć w sprawie nieważności samych umów oraz właśnie orzeczenia TSUE w precedensowej sprawie. Jednym słowem wszyscy czekali na rozwój wypadków.

Mając za osobą orzeczenie TSUE, posiadacze kredytów frankowych nie będą skłonni do zawierania ugód z bankami

Chociaż innym rozwiązaniem sporów pomiędzy frankowiczami a bankami stały się ugody zawierane w oparciu o wewnętrzne procedury instytucji finansowych. W każdym z banków zasady proponowanych ugód są nieco inne. Część posiadaczy kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich podpisuje ugody, ponieważ, jak mówi, woli mieć sprawę zamkniętą, niż czekać kolejnych kilkanaście miesięcy na sądowe rozstrzygnięcia.

Orzeczenie TSUE może skłonić teraz większą liczbę posiadaczy kredytów frankowych do wystąpienia jednak na drogę sądową przeciwko bankom i odrzucenia proponowanych przez nie ugód. Dla banków z kolei decyzja TSUE oznacza dodatkowe koszty.

- Orzeczenie TSUE oznacza, że banki będą musiały tworzyć rezerwy i to oczywiście oznacza pogorszenie wyników banków i wolniejszy organiczny wzrost całego sektora. Jak będzie mniej zysków, to mniej możemy odłożyć nowego kapitału, a zdolność kredytowania gospodarki zdecydowanie zwalnia. Jeśli mamy takie wielkie obciążenie, musimy tych rezerw skokowo dotworzyć, zyski banków będą prawdopodobnie niższe. Polski sektor bankowy ma bardzo dużo obciążeń podatkowych, parapodatkowych. Z drugiej strony jest kwestia portfela kredytów hipotecznych. ING Bank Śląski akurat tego nie ma dużo, ale inne banki mają problem. Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami wymagają tworzenia wielkich rezerw, a to oznacza tyle, że sektor bankowy przez dłuższy czas nie będzie w stanie wspierać polskich inwestycji - powiedział WNP.PL główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki.

Banki tworząc wielkie rezerwy na ryzyko prawne, zostaną pozbawione możliwości kredytowania polskiej gospodarki

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) kilka dni temu przekazała w komunikacie, że sektor bankowy powinien być realnie przygotowany na scenariusz, w którym wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie przysługuje. To zmusi banki do ponownego przeglądu stosowanych modeli przy tworzeniu rezerw na ryzyko prawne.

- Trzeba dokonać przeglądu i kalibracji przyjętych modeli, ocenić, ilu klientów może wejść na drogę sądową. Oceniamy, że łączne koszty uniemożliwienia bankom dochodzenia od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału to około 100 miliardów złotych. To ogromna kwota z punktu widzenia finansowania gospodarki. Nastąpi erozja istotnej części kapitału w bankach - komentował sytuację w rozmowie z Business Insider przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

