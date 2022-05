Tunel w ciągu Zakopianki gotowy na koniec czerwca; kierowcy przejadą nim we wrześniu lub październiku

Do 30 czerwca mają potrwać prace przy budowie tunelu w ciągu Zakopianki, jednak kierowcy przejadą nim najprawdopodobniej dopiero we wrześniu lub październiku - poinformowała PAP we wtorek rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.

Koniec czerwca to kolejna data zakończenia budowy tunelu. O przesunięcie terminu wnioskował wykonawca argumentując opóźnienia pandemią i absencją pracowników oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Poprzedni termin zakończenia prac minął w lutym b.r., ale podpisanie aneksu zmieniło termin bez naliczania kar za niedotrzymanie umowy.

"Ukończenie robót nie oznacza, że tunel zostanie od razu udostępniony kierowcom. Muszą się odbyć jeszcze ćwiczenia służb ratunkowych: straży pożarnej, policji i pogotowia, które planowane są w lipcu i sierpniu. Obiekt musi uzyskać pozytywne odbiory nie tylko nadzoru budowlanego, ale także straży pożarnej. GDDKiA chcąc przyspieszyć te procedury już kilka miesięcy temu przekazała straży pożarnej dokumentację bezpieczeństwa, która jest teraz analizowana. Jeszcze w maju planowane jest spotkanie na ten temat" - wyjaśniła rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut.

GDDKiA rozpoczęła przygotowania do ogłoszenia przetargu na utrzymanie tunelu i zarządzanie nim. Obiekt wraz ze wszystkimi urządzeniami ma być monitorowany 24 godziny na dobę przez wyłonioną w przetargu firmę.

Jak dodała rzeczniczka, aktualnie trwają prace przy wyposażaniu tunelu, budynków technicznych przed portalami oraz roboty przy budowie drogi dojazdowej do portali tunelu. Wiadukt przed portalem północnym jest już gotowy. Całkowite zaawansowanie budowy wynosi 86 proc.

Tunel w ciągu drogi krajowej nr 7, czyli popularnej Zakopianki o długości 2,06 km jest drążony w masywie góry Mały Luboń w Beskidzie Wyspowym, pomiędzy miejscowościami Naprawa i Skomielna Biała. Drążenie pierwszego tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. Koszt inwestycji to niemal miliard zł.

