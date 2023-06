Turecka waluta tonie, katastrofa coraz bliżej. Rynki czekają na ten ruch

Po ponownej wygranej w wyborach prezydenckich w Turcji Recepa Tayyipa Erdogana rynki finansowe doszły do przekonania, że trudno się spodziewać szybkich zmian w prowadzonej dotychczas polityce gospodarczej. Doprowadziło to do gwałtownego osłabienia tureckiej liry do dolara i euro.

Tylko w środę, 8 czerwca, turecka lira straciła na wartości w ciągu jednego dnia 7 procent. W czwartek osłabienie jest kontynuowane. Przedstawiciele najważniejszych instytucji finansowych, w tym banków: JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC czy UBS w swoich analizach podkreślają, że trudno oczekiwać zmian w prowadzonej polityce gospodarczej.

Zwycięstwo w wyborach dotychczasowego prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana i jego ugrupowania politycznego oznaczać może kontynuowanie błędnej polityki utrzymywania niskich stóp procentowych i finansowania z budżetu bardzo kosztownych programów socjalnych.

Turcja na skraju katastrofy gospodarczej, spada wartość liry do walut wymienialnych

Ogromna dziura fiskalna, wysoka inflacja na poziomie przekraczającym 40 procent oraz wątpliwa polityka banku centralnego, który utrzymuje stopy procentowe na bardzo niskim poziomie coraz mocniej wpływa na ocenę zdolności Turcji do regulowania swoich zobowiązań w walutach wymienialnych.

Część ekspertów oczekuje, że niebawem dojdzie do zmian personalnych w banku centralnym i być może to zapoczątkuje podjęcie decyzji o podwyżce stóp procentowych z obecnego poziomu 8,5 procent nawet do 25-30 procent. Inaczej turecka waluta nie odzyska stabilności.

Bardzo możliwy jest scenariusz, w którym nad Bosforem inflacja przekraczać będzie znów 60 procent

Jednak wzrost stóp w oczywisty sposób wpłynie na ograniczenie wzrostu gospodarczego i może nawet doprowadzić do chwilowej recesji. Jednak jeśli nie zostaną podjęte tak drastyczne środki, to po kilku miesiącach inflacja znów się odrodzi i może przekroczyć 60 procent.

Jednym z ogromnych kosztów, jaki musi co miesiąc ponosić turecka gospodarka, jest oficjalny dług szacowany na ponad 100 miliardów dolarów. Dotyczy to pożyczek państwowych oraz kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorstwa i denominowanych w dolarze amerykańskim i euro. Tymczasem rezerwy walutowe są więcej niż skromne i w ostatnich miesiącach spadły do poziomu poniżej 10 miliardów dolarów.

Nowy rząd turecki powinien pilnie opracować plan ratunkowy dla całej gospodarki

Czwartkowe notowania tureckiej liry to 23,36 za jednego dolara i 24,8 za euro. Oznacza to spadek o 0,15 procent w stosunku do środowego zamknięcia.

