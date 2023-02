Turystyczna firma notuje duże wzrosty sprzedaży. Polacy wykupują wycieczki na lato

Rainbow Tours zanotował duży wzrost przedsprzedaży wycieczek w sezonie letnim tego roku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Notowany na warszawskiej giełdzie Rainbow Tours poinformował, że wielkość zrealizowanej przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2023" (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2023 roku), od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 15 lutego 2023 roku, wyniosła 155,3 tys. osób, co oznacza wzrost o około 43,9 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku 2022. Według stanu rezerwacji na dzień 15 lutego 2022 roku, kiedy dla tego okresu roku zanotowano 107,95 tys. osób.

Kapitalizacja giełdowa Rainbow Tours wynosi 360 mln zł. Od początku roku akcje operatora turystycznego podrożały już o 30 proc., cena jednej wyniosła na wtorkowym zamknięciu 24,65 zł.

Skonsolidowane przychody Rainbow Tours za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2022 roku wyniosły 2,28 mld zł, więcej o około 86 proc. w stosunku do analogicznych okresu 2021 roku.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl