Tusk: państwo powinno wspierać przedsiębiorców, a nie ich dobijać

Państwo powinno stanąć na głowie, żeby pomóc przedsiębiorcom w obecnych okolicznościach, a nie ich dobijać różnymi pomysłami, takimi jak zawarte w Polskim Ładzie - mówił w środę w Mińsku Mazowieckim lider PO Donald Tusk.

Lider PO zorganizował konferencję po swojej wizycie w jednej z firm w Mińsku Mazowieckim produkującej m.in. rolety, żaluzje i moskitiery.

Jak podkreślił, ogólna drożyzna powoduje, iż za transport jednego kontenera z półproduktami potrzebnymi do produkcji firma, którą odwiedził płaciła 16 tys. zł, a teraz płaci ponad 60 tysięcy zł.

Zawartość tego kontenera też podrożała o ponad 100 proc. - zauważył polityk.

"Przyszła pandemia, właściciel akurat tej firmy nie załapał się na żadną +tarczę+. Potem przyszła drożyzna, a na koniec (właściciel firmy) dostał jeszcze po kościach niektórymi przepisami Polskiego Ładu" - powiedział szef PO. Jak dodał, wprowadzona w Polskim Ładzie 9 procentowa składka zdrowotna "z punktu widzenia tego przedsiębiorcy to gwóźdź do trumny".

Tusk poinformował, że miał też okazję rozmawiać z burmistrzem Mińska Mazowieckiego.

"Ofiarami tej sytuacji są także mieszkańcy Mińska i samorząd Mińska. Tu produkcja trochę siądzie, PIT będzie mniejszy, przedsiębiorca będzie płacił więcej, bo jest ta składka 9 procent. Ale mniejszy PIT z tej firmy i z wszystkich pozostałych spowoduje, że dochody gminy będą wyraźnie mniejsze" - zauważył Tusk. "Wchodzimy w moment dramatyczny z punktu widzenia przedsiębiorców, pracowników i mieszkańców" - dodał. "Warto ten krzyk podnosić" - mówił.

"Chodzi o to, żeby dotarło do autorów tych różnych rozwiązań, że to jest skrzyżowanie wielu różnych okoliczności. I że państwo musi stanąć na głowie, żeby pomóc przedsiębiorcom, a nie ich dobijać różnymi kolejnymi pomysłami" - apelował Tusk.

Zapowiedział, że będzie jeździł od powiatu do powiatu, żeby pokazać "krzyk tych ludzi". Zapewnił, że nie ma to nic wspólnego z kampanią wyborczą.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.

Niektóre zmiany sprawiły, że wbrew zamiarom rządu i Sejmu część podatników otrzymała niższe wypłaty. W reakcji na problemy Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie zmieniające zasady wyliczania składek.

