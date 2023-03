Tusk: Polskie państwo będzie pomagać przedsiębiorcom

Chcę zapewnić wszystkich przedsiębiorców - jeśli będziemy rządzić państwo polskie będzie wam pomagać, a nie przeszkadzać - mówił lider PO Donald Tusk na posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu.

W sobotę w Poznaniu zebrał się klub parlamentarny KO, podczas którego podsumowano piątkowe i sobotnie spotkania parlamentarzystów KO w województwie wielkopolskim w ramach akcji "#Tu jest przyszłość".

Donald Tusk w swoim wystąpieniu na posiedzeniu klubu przedstawił szereg propozycji programowych dla przedsiębiorców.

Tusk zwracał uwagę, na poważne kłopoty niektórych odwiedzanych przez parlamentarzystów KO przedsiębiorstw w Wielkopolskie.

"Po pierwsze będziemy chcieli zaproponować kasowe rozliczenie podatku dochodowego PIT dla tzw. małych podatników" - zapowiedział Tusk. "Ci wszyscy, których to obejmie będą płacili podatek dopiero po otrzymaniu przelewu z tytułu faktur" - dodał.

"Po drugie ZUS przejmie wypłaty zasiłku chorobowego dla pracowników zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach do dziewięciu pracowników od pierwszego dnia niezdolności do pracy" - informował.

Według lidera PO urzędy skarbowe stały się ostatnio "narzędziem represji". Stąd KO, jak mówił, proponuje przekształcenie urzędów skarbowych w centra obsługi podatnika. "W interesie państwa jest, aby urzędy skarbowe pomogły rozliczać się przedsiębiorcom" - powiedział Tusk.

Wśród propozycji jest też, jak podkreślał, ulżenie przedsiębiorcom w kwestii składek zdrowotnych, ale "bez narażania interesów zdrowotnych Polaków na szwank". "Będziemy chcieli zlikwidować absurdy, jakie towarzyszą pobieraniu składki zdrowotnej po zmianach Morawieckiego w Polskim Ładzie i zaproponujemy, żeby odstąpić od tego pomysłu, że przedsiębiorca płaci składkę zdrowotną nie tylko z tytułu podstawowej działalności, ale także wtedy, gdy z powodu np. trudnej sytuacji musi sprzedać maszynę albo samochód" - informował.

W ostatnich latach przedsiębiorcy stali się "kimś z definicji podejrzanym". Jednym z istotnych tego elementów będzie stabilizacja systemu podatkowego. "Wydłużymy vacatio legis zmian podatkowych, ale generalnie naszą intencją będzie też ustabilizowanie systemu podatkowego na dłuższy czas, przynajmniej na czas kadencji" - zapowiedział.

Tusk zwracał też uwagę, na poważne kłopoty niektórych odwiedzanych przez parlamentarzystów KO przedsiębiorstw w Wielkopolskie. Jako przykład podał ceny gazu jakie płaci Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie a które wzrosły ostatnio o 800 proc. Z kolei fabryka okien drewnianych płaci za drewno o 300 proc. drożej, choć jednocześnie w czasach rządów PiS lasy są wycinane i drewno powinno być tańsze.

Zwracał uwagę, że tylko w roku 2022 zamknięto w województwie wielkopolskim 21 tys. firm.

"Chcę powiedzieć, że wszędzie tam gdzie byliśmy i będziemy to święte dla nas zobowiązanie powtarzać: w Polsce przedsiębiorcy, przedsiębiorczynie i handlowcy będą dumni ze swojej pracy, będą mieli uczciwe warunki rozwoju i konkurencji. Przyrzekam wam, państwo polskie będzie po to, żeby wam pomagać zawsze wtedy, gdy będziecie takiej pomocy potrzebowali, a nie przeszkadzać, jesteście solą tej ziemi" - mówił lider PO. "My tę lekcję z Wielkopolski zapamiętamy na zawsze. jesteśmy po to, żeby wam było lepiej, a nie trudniej, my do tego doprowadzimy" - dodał.

