Tusk: przedsiębiorcy chcą elementarnej przewidywalności

Na spotkaniach z przedsiębiorcami prawie wszyscy mówili dokładnie to, co usłyszałem tutaj, że nie chcą pomocy ze strony państwa, tylko elementarnej przewidywalności. Żeby wiedzieć, co będzie za rok czy dwa lata – mówił we wtorek w Ropczycach (Podkarpackie) na spotkaniu z przedsiębiorcami lider PO Donald Tusk.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Ropczycach na Podkarpaciu spotkał się z właścicielami firmy produkującej jachty - Rega Yacht - Waldemarem Królikowskim i Tomaszem Babiczem.

Obaj przedsiębiorcy zaznaczyli w rozmowie z Tuskiem, że konkurencyjność firmy stopniała do zera. "Przegrywamy z firmami z Włoch, Hiszpanii, Grecji, nawet z Anglią zaczynami przegrywać" - skarżyli się.

Przedsiębiorcy mówili, że zatrudniali 150 osób, ale obecnie jest to tylko 100 pracowników. Zapowiedzieli, że poważnie rozważają sprzedaż zakładu. "Jeśli nie znajdziemy klientów, to w przyszłości w tej firmie zatrudnionych będzie tylko ok. 50 osób. To wszystko" - stwierdził Babicz.

Jak tłumaczył Królikowski, największym problemem jest brak stabilności, "bo biznes potrzebuje stabilności".

"My nie potrzebujemy pomocy, my chcemy tylko stabilności. Jak dziś można tworzyć jakikolwiek biznesplan, jeśli nie wiemy, co będzie jutro. Zastanawiamy się, czy ludzi zwalniać, czy zatrudniać. W tamtym roku osiągnęliśmy wzrost obrotów o 30 proc., ale w żaden sposób nie przełożyło się to na zyskowność. Koszty zjadły nam i obrót, i dochód" - powiedział.

Królikowski tłumaczył, że jeśli zakład podnosi stawkę godzinową załogi, wzrastają koszty i ceny jachtów muszą być wyższe, wówczas kupujący się wycofują. "Nasza stawka roboczogodzinowa jest tak duża, jak w innych krajach, dlatego nasz klient może dzisiaj wybierać. Kiedyś przychodzili do nas, bo byliśmy konkurencyjni, dziś już nie jesteśmy" - powiedział.

Królikowski podkreślił, że od rządu oczekiwałby jednego - przewidywalności. "Nie chcemy pomocy, bo my sobie poradzimy, ale niemożliwe to będzie bez stabilności" - stwierdził.

Właściciele ropczyckiej firmy mówili, że poszukują nowych rynków zbytu i nowych branż, wśród nich jest m.in. zbrojeniówka. Jak powiedział Babicz, zakład wyprodukował działa przeciwlotnicze dla okrętu morskiego. "To może nas obronić przed likwidacją zakładu" - dodał.

Właściciele przekonywali, że są w piątce firm w Europie, które potrafią budować w najnowszej technologii tak duże jednostki pływające.

Tusk nie krył podziwu, że jednostki pływające powstają na południu Polski, w Ropczycach, tak daleko od morza. "Was powinni na rękach nosić, bo na takie biznesy powinno się dmuchać i chuchać. To jest imponujące. To byłoby coś niewyobrażalnego, gdyby tego typu firmy, ambitni ludzie jak wy, musieli zwijać swoją działalność" - mówił b. premier.

Tusk zaznaczył, że na dotychczasowych spotkaniach z przedsiębiorcami prawie wszyscy mówili dokładnie to, co usłyszał w Ropczycach. "Przedsiębiorcy nie chcą pomocy ze strony państwa, tylko elementarnej przewidywalności. Żeby wiedzieć, co będzie za rok czy dwa lata. Żeby nie było zamieszania z podatkami, tak jak było w przypadku Polskiego Ładu" - powiedział lider PO.

