Tusk: W przyszłym tygodniu będę rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej

Polska bezwzględnie potrzebuje dzisiaj pieniędzy z Unii Europejskiej i zrobię wszystko, by trafiło do nas maksimum środków. W przyszłym tygodniu będę rozmawiał z szefową Komisji Europejskiej przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen - zapowiedział w sobotę lider PO Donald Tusk.

Przewodniczący PO Donald Tusk był w sobotę gościem "Newsweek Polska". Rozmowa była transmitowana w mediach społecznościowych.

Tusk powiedział, że dzisiaj Polska potrzebuje europejskich pieniędzy i zapewnił, że "zrobi wszystko, żeby do Polski trafiło maksimum pieniędzy z UE".

"Będę w przyszłym tygodniu zresztą i w Brukseli i w Paryżu na tych szczytach europejskich. Będę rozmawiał z szefową Komisji (Europejskiej Ursulą von der Leyen - PAP)" - powiedział Tusk.

Na pytanie, co jej powie, stwierdził: "Że Polska potrzebuje bezwzględnie pieniędzy i nie można zapomnieć o praworządności, ale my dzisiaj mamy blisko milion nowych uchodźców z Ukrainy, blisko milion od 24 lutego - w ciągu 10 dni" - zauważył.

"Już nie mówię o drożyźnie, nie mówię o tej nieudolnej polityce Banku Centralnego, co się dzieje ze złotówką, co się dzieje z ropą i benzyną, ile małych dramatów się dzieje codziennie. Praworządność jest oczywiście stałym i bezdyskusyjnym problemem do rozwiązania i rząd PiS-u musi to rozwiązać, ale nas dzisiaj nie stać na warunkowanie pomocy dla Polski" - zaznaczył.

Tusk dodał, że "nadal toczy się wojna z UE i to na życzenie PiS-u."

Lider PO powiedział, że jest codziennie na linii z samorządowcami i z organizacjami samorządowymi.

"Polacy starają się pomagać sami z siebie na tyle, na ile potrafią. (...) My bez pomocy europejskiej będziemy za chwilę w dramatycznej sytuacji, też z tym słabym rządem, więc nikt mnie nie musi uczyć tego, jak ważna jest w Polsce praworządność - to jest w ogóle główny powód, dla którego ja bym naprawdę rząd PiS skasował tak szybko, jak to możliwe" - zaznaczył.

Na pytanie, czy jeśli UE odpuści kwestię praworządności, to oznaczać, będzie że Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński wygrali w tej sprawie, zauważył, że "dzisiaj na szali jest elementarne bezpieczeństwo Polski i Polaków".

16 lutego trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu uznał, że tzw. mechanizm warunkowości, uzależniający korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania zasad praworządności jest zgodny z prawem UE.

"Polska bezpieczna będzie wtedy tak naprawdę, kiedy będzie w pełni zakorzeniona we wspólnocie Zachodu" - dodał Tusk. W jego ocenie PiS - będzie robił wszystko, żeby jednak się nie zintegrowała.

"Polska będzie bezpieczna i stabilna, jeśli PiS nie będzie rządził w Polsce" - podkreślił Tusk.

