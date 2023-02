TUW PZUW zadba o zdrowie pracowników Pekao Leasing

Dynamiczny rozwój ubezpieczeń zdrowotnych oferowanych przez TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. Skorzystają z nich pracownicy Pekao Leasing i ich rodziny. Atutem jest szeroka opieka zdrowotna i szybki dostęp do lekarzy specjalistów.

Inwestycja w zdrowie pracowników to nie koszt, lecz mądra inwestycja

Łatwy dostęp do lekarza – prawie 2500 przychodni w ponad 600 miastach

Nie więcej niż pięć dni czekania na poradę u specjalisty

– Ubezpieczenia zdrowotne to nowy i szybko rozwijający się segment naszej działalności. Jesteśmy dumni, że atrakcyjność naszej oferty doceniają tak cenieni pracodawcy, jak Pekao Leasing – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

W trosce o zatrudnionych

Korzyści ze współpracy podkreśla także prezes Pekao Leasing Krzysztof Zgorzelski: – Podpisując umowę z TUW PZUW, osiągamy dwa cele. Po pierwsze, pokazujemy, że jako pracodawca dbający o swoich pracowników dążymy do zapewnienia im jak najlepszej – zarówno pod względem jakości, ale również dostępności – opieki w zakresie tego, co jest dla nich bardzo ważne, czyli zdrowia ich i najbliższych. Po drugie, Pekao Leasing działa w Grupie Banku Pekao, będąc też równocześnie częścią Grupy PZU. Współpraca w ramach jednej grupy przynosi tylko pozytywne efekty – mówi.

Ubezpieczenia zdrowotne w TUW PZUW mają formę pakietów medycznych. Pracownicy mogą korzystać m.in. z konsultacji u lekarzy pierwszego kontaktu, wizyt bez skierowania u specjalistów z ponad 20 dziedzin i badań diagnostycznych. Ubezpieczenie obejmuje też wizyty domowe lekarzy i rehabilitację.

Szybka pomoc

– Ludzie to jeden z największych kapitałów każdej firmy. Dlatego świadomi i odpowiedzialni pracodawcy dbają o zdrowie swoich pracowników. To nie koszt, lecz mądra inwestycja – mówi dyrektor Biura Ubezpieczeń Zdrowotnych TUW PZUW Katarzyna Jezierska-Stencel.

Zwraca uwagę, że dodatkowa opieka zdrowotna staje się standardem nie tylko w dużych, lecz także w mniejszych firmach. – Podczas rozmów rekrutacyjnych pracownicy nie pytają dziś pracodawcy, czy ubezpieczenie jest, tylko jaki zakres obejmuje. Dopytują o możliwość ubezpieczenia członków swojej rodziny, niekoniecznie tych najbliższych – opowiada.

Atrakcyjność ubezpieczeń zdrowotnych w TUW PZUW polega na tym, że usługi świadczy rynkowy potentat, jakim jest PZU Zdrowie. Ma prawie 2500 przychodni w ponad 600 miastach w Polsce. Czas oczekiwania na wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej to maksimum dwa dni, a u specjalisty – do pięciu dni. W przypadku porad telemedycznych to nie więcej niż kilka godzin.

Oferta dla wszystkich

TUW PZUW z sukcesem zdobywa kolejnych klientów w bardzo różnych branżach. Obejmuje ubezpieczeniem zdrowotnym pracowników największego przewoźnika kolejowego w Polsce POLREGIO i jednej z większych spółek medialnych. W zeszłym roku powołał związek wzajemności członkowskiej dla firm z sektora energetycznego i elektrociepłowniczego, aby zapewnić opiekę medyczną także ich pracownikom.

Jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych TUW PZUW nie działa dla zysku. Opiera się na współpracy ubezpieczonych, którzy są jego członkami i tworzą w ramach Towarzystwa związki wzajemności członkowskiej.

TUW PZUW jest potentatem na rynku ubezpieczeń wzajemnych i zwycięzcą zeszłorocznego prestiżowego Rankingu Gwiazdy Ubezpieczeń, zorganizowanego przez redakcję „Dziennik Gazety Prawnej”.