TUW PZUW zanotował blisko 690 mln zł przypisu składki w 2019 roku

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych zamknął 2019 rok najwyższym w historii przypisem składki w wysokości blisko 690 mln zł. Przypis składki za 2019 rok jest pięciokrotnie wyższy niż w 2016 roku, kiedy to wyniósł 137 mln zł - poinformował ubezpieczyciel w czwartkowym komunikacie.

"Rozpoczęcie działalności przez TUW PZUW zmieniło rynek. Przywróciliśmy tradycję ubezpieczeń korporacyjnych w formule wzajemności. Blisko 690 mln zł składki jest dowodem, że nasz model działania się sprawdza. Dlatego będziemy kontynuować naszą strategię, edukować rynek i zachęcać do ubezpieczeń w modelu wzajemności. (...) Naszą ambicją jest osiągnięcie 1 mld zł przypisu składki" - powiedział cytowany w komunikacie prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Spółka poinformowała, że jej zysk netto zwiększył się w 2019 roku do 22,06 mln zł wobec 10,19 mln zł rok wcześniej, a więc o 116 proc. Wynik techniczny wzrósł rok do roku o 120 proc. - do 23,8 mln zł.

"2019 rok był jednocześnie okresem dynamicznego rozwoju TUW PZUW. Dołączyło do niego 136 podmiotów, dzięki czemu liczba członków Towarzystwa wzrosła rok do roku o 55 proc. - do 382. Są oni skupieni w 48 Związkach Wzajemności Członkowskiej, o cztery więcej niż rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.

Jak informuje TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, spółka po zaledwie czterech pełnych latach działalności operacyjnej stała się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, osiągając ponad 31-proc. udział w rynku.

"Chcemy utrzymać pozycję lidera wśród TUW-ów w Polsce i oferować ochronę na każde ryzyko. Równie ważna jest dla nas współpraca z naszymi członkami i oferowanie im - oprócz dobrego produktu - profesjonalnego wsparcia na etapie posprzedażowym" - powiedział Kiliński.

"Naszą filozofią jest bycie blisko klienta i dawanie mu wsparcia wtedy, gdy tego potrzebuje. Dajemy tego dowód w trudnym okresie pandemii. Prawie 40 proc. naszego bieżącego funduszu prewencyjnego przeznaczyliśmy na wsparcie szpitali w walce z koronawirusem"- dodał.

Według opublikowanego w 2019 roku raportu Global 500 TUW PZUW jest drugim pod względem dynamiki rozwoju towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych na świecie. Raport, przygotowany przez Międzynarodową Federację Ubezpieczeń Spółdzielczych i Wzajemnych Towarzystw Ubezpieczeniowych, objął 500 największych towarzystw z 77 krajów, reprezentujących około 99 proc. światowego rynku.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych jest częścią Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.