Twitter będzie blokował użytkowników dezinformujących o koronawirusie - poinformował we wtorek branżowy serwis technologiczny Mashable. Nowe zasady korzystania z Twittera dotyczyć mają przede wszystkim użytkowników rozsiewających dezinformację wielokrotnie.

Zmiany, które zdecydował się wprowadzić w swoim serwisie społecznościowym Twitter, odnoszą się do wpisów dezinformujących na temat pandemii koronawirusa oraz szczepionek przeciwko niemu. Według platformy zasady dotyczące blokowania dezinformujących na Twitterze osób mają pomóc w walce z najbardziej szkodliwymi treściami wprowadzającymi w błąd na temat pandemii.

System blokad ma działać w oparciu o wcześniejsze ostrzeganie użytkowników zamieszczających dezinformujące wpisy. Do treści wprowadzających w błąd na temat koronawirusa dołączane mają być specjalne plakietki informujące o naruszeniu polityki informacyjnej serwisu. O ich umieszczeniu decydować ma zespół moderacji wspierany przez wykorzystanie algorytmów uczenia maszynowego. Plakietki mogą zawierać również odnośniki prowadzące do oficjalnych materiałów informacyjnych na temat koronawirusa dla danego kraju czy regionu, np. do polskiego Ministerstwa Zdrowia.

Po dwu- i trzykrotnym otrzymaniu ostrzeżenia konto użytkownika dezinformującego na temat koronawirusa zostanie zablokowane na 12 godzin. Po czwartym ostrzeżeniu blokada zostanie wydłużona do siedmiu dni, a po pięciu ostrzeżeniach - będzie blokadą na stałe.

Użytkownik, którego zdaniem blokada konta będzie niezasłużona, będzie mógł odwołać się od niej do administracji serwisu.