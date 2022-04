Twitter ma trującą pigułkę dla Elona Muska

Twitter nie chce Elona Muska i zamierza nie dopuścić do przejęcia serwisu przez najbogatszego człowieka świata. Jednak miliarder wciąż ma wiele opcji, co oznacza, że elektryzująca rozgrywka w Dolinie Krzemowej jeszcze się nie skończyła – donosi CNN.

Zarząd Twittera poinformował, że wdraża plan praw akcjonariuszy, znany jako „trująca pigułka”. Ma on utrudnić Muskowi (lub każdemu innemu potencjalnemu kupcowi) przejęcie firmy bez zgody zarządu.

Plan pojawił się dzień po tym, jak Musk złożył ofertę nabycia wszystkich udziałów w Twitterze, których jeszcze nie posiada, za 54,20 dol. za sztukę, wyceniając firmę na ok. 41 mld dol. Stanowi to 38-proc. premię w stosunku do końcowej ceny akcji Twittera dzień przed ujawnieniem przez Muska dużego udziału w kapitale serwisu społecznościowego.

Plan „zatrutych pigułek”, wyszczególniony w zgłoszeniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będzie obowiązywał przez prawie rok i zostanie uruchomiony, jeśli Musk (lub jakikolwiek inny inwestor) zwiększy swój udział w spółce do 15 proc. Obecnie szef Tesli posiada ok. 9 proc. udziałów w Twitterze.

Strategia taka dałaby wszystkim pozostałym akcjonariuszom prawo do zakupu jednej dodatkowej akcji za każdą posiadaną przez nich akcję z dyskontem. Podczas gdy inni akcjonariusze zapłaciliby 210 dol. za każdą nową akcję, którą kupili, Musk (lub inny wrogi inwestor) musiałby zapłacić 420 dol.

