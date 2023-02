Tychy: Fabryka Stellantis rozpoczęła regularną produkcję modelu jeep avenger

Fabryka Stellantis w Tychach, gdzie od ponad 15 lat wytwarzany jest m.in. fiat 500, w ostatnich dniach rozpoczęła regularną produkcję modelu jeep avenger - poinformował w poniedziałek motoryzacyjny koncern. Nowy avenger to pierwszy SUV marki Jeep produkowany w Polsce.

Uruchomienie produkcji modelu jeep jest wypełnieniem pierwszego etapu programu inwestycyjnego w tyskiej fabryce, ogłoszonego w końcu 2020 roku przez ówczesny koncern Fiat Chrysler Automobiles (obecnie, w wyniku połączenia z Grupą PSA - koncern Stellantis). Zapowiedziano wówczas, że zakład będzie wytwarzał nowe, hybrydowe i elektryczne samochody marek Jeep, Fiat i Alfa Romeo.

Wytwarzany w Tychach jeep avenger, wyróżniony tytułem europejskiego samochodu roku 2023, jest pierwszym w historii tej marki modelem z napędem elektrycznym (BEV). Jest przeznaczony na rynki europejskie.

"Nowy Avenger to pierwszy SUV marki Jeep produkowany w Polsce i ogromny powód do dumy dla całego naszego zespołu. Rozpoczynamy 2023 rok uruchomieniem produkcji samochodu, który już wzbudził uznanie wśród klientów i ekspertów branżowych" - powiedział dyrektor tyskiego zakładu Stellantis Tomasz Gębka, cytowany w poniedziałkowej informacji koncernu.

Marka Jeep - jak podano w komunikacie - "zmierza do zdobycia pozycji światowego lidera w dziedzinie SUV-ów o zerowej emisji spalin". Kompaktowy jeep avenger ma być pionierem nowej gamy w pełni elektrycznych samochodów o wymiarach dostosowanych do potrzeb rynku europejskiego. Dla Stellantisa to także "kluczowy element globalnej strategii elektryfikacji".

Samochód jest wyposażony w 400-voltowy elektryczny układ napędowy nowej generacji, łączący w sobie nowy silnik elektryczny o mocy 156 KM i momencie obrotowym 260 Nm oraz nowy akumulator o pojemności 54 kWh. Auto ma w standardzie systemy zarządzania trakcją (Selec Terrain) i kontroli zjazdu (Hill Descent Control).

Jeep avenger miał światową premierę podczas ubiegłorocznego Salonu Samochodowego w Paryżu. Samochód zamówiło już ponad 10 tys. klientów. Dostawy pierwszych samochodów przewidziane są w drugim kwartale tego roku.

Fabryka w Tychach, gdzie powstaje nowy Jeep avenger, zatrudnia ponad 2 tys. osób. Zakład pracuje na dwie zmiany. Odbywa się w niej pełny cykl produkcyjny oparty o pracę czterech wydziałów: tłoczni (zarządzanej przez zewnętrznego dostawcę), zautomatyzowanej w 99,5 proc. spawalni, lakierni (zautomatyzowanej w ponad 90 proc.) oraz montażu obejmującego dwie linie produkcyjne i linię montażu baterii.

Od momentu uruchomienia produkcji w 1975 roku do grudnia 2022 r. zakład w Tychach wyprodukował 10,8 mln samochodów, a wraz z zakładem w Bielsku-Białej - 12,5 mln aut. Głównym wytwarzanym tu modelem samochodu jest fiat 500 - w minionych 15 latach wyprodukowano ok. 2,7 mln egzemplarzy tego auta, co czyni je drugim najpopularniejszym modelem w historii tyskiej fabryki. W zakładzie powstaje też abarth 595 i lancia ypsilon.

W liczbie 12,5 mln wyprodukowanych egzemplarzy największy udział ma popularny maluch - fiat 126p, którego łącznie w Bielsku-Białej i Tychach powstało ponad 3,3 mln sztuk. Drugie miejsce zajmuje model 500 z wynikiem blisko 2,7 mln egzemplarzy (fiat i abarth łącznie), a trzecie fiat panda, którego tyska fabryka wyprodukowała niespełna 2,2 mln. Cała lista modeli produkowanych w Tychach i Bielsku-Białej liczy ponad 20 pozycji.

Oprócz fabryki w Tychach, do koncernu Stellantis należy także fabryka aut dostawczych Stellantis Gliwice, która rozpoczęła seryjną produkcję wiosną ub. roku. Portfolio tego zakładu to modele opel movano, peugeot boxer, citroen jumper - każdy dostępny w trzech długościach i dwóch wysokościach. Stellantis Gliwice dostarcza też obudowy do akumulatorów elektrycznych dla modeli: jeep junior, alfa romeo kid, fiat 500 i peugeot 208. W planach jest uruchomienie produkcji modeli z napędem elektrycznym oraz dużych samochodów dostawczych dla Toyota Motor Europe; ma to nastąpić w 2024 r.

