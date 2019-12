Tychy: Na modernizowanej drodze nr 44 otwarto wiadukt, pozostało 15 proc. prac

Od środy kierowcy korzystający z modernizowanego odcinka drogi nr 44 w Tychach (Śląskie) mogą korzystać z nowego fragmentu trasy, przebiegającego górą wybudowanego w ramach inwestycji wiaduktu.

Przebudowywany odcinek ul. Oświęcimskiej w Tychach (droga nr 44) wraz z budową bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej (przy której mieści się m.in. zakład FCA Poland), jest kolejną po drodze nr 1 ważną inwestycją drogową w tym mieście.

Wartą 90 mln zł umowę na roboty przedstawiciele Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów podpisali ze spółką Eurovia Polska w październiku 2017 r. Prace na długości ok. 2,5 km drogi nr 44 ruszyły z początkiem poprzedniego sezonu budowlanego, główne utrudnienia pojawiły się po ubiegłorocznych wakacjach.

W środę do ruchu dopuszczono liczący blisko 1 km nowy fragment drogi pomiędzy ul. Kościelną, a ul. Turyńską, w rejonie fabryki FCA, gdzie powstaje bezkolizyjny węzeł. Jak zaznaczyła w środę rzeczniczka tyskiego magistratu Ewa Grudniok, to duża zmiana, która zdecydowanie usprawni komunikację w tym miejscu: kierowcy jeżdżą górą wiaduktu bez utrudnień.

Cytowany przez Grudniok wicedyrektor Miejskiego Zakładu Ulic i Mostów Arkadiusz Bąk zrelacjonował, że na całym odcinku głównej trasy droga została już kompleksowo zmodernizowana: ułożono docelową nawierzchnie ścieralną i wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Na odcinku od węzła Wartogłowiec (z DK1) do ul. Głównej ukończono też chodnik i ścieżkę rowerową. Zakończono zasadnicze roboty w rejonie nowego węzła drogowego i łącznic wraz ekranami akustycznymi. Do wykonania został już niewielki zakres prac - ok. 15 proc. całości.

"Chodzi o dokończenie budowy jednego z dwóch rond pod nowym węzłem wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym oraz przebudowę fragmentu jednej z lokalnych dróg. Część prac będzie wykonywana zimą, jeśli jednak pogoda to uniemożliwi, wykonawca inwestycji, firma Eurovia, na DK44 wróci wiosną" - wyjaśnił Bąk.

Głównym elementem trwającej modernizacji jest budowa układu bezkolizyjnego węzła z dwujezdniową estakadą po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, na którą skierowano już główny ruch między ul. Oświęcimską i Turyńską. Poniżej, po obu stronach, zaplanowano dwa ronda połączone krótkim odcinkiem pod estakadą. Ronda te utworzą połączenia z okolicznymi ulicami, m.in. odcinkiem ul. Oświęcimskiej - wiodącym do Bierunia Starego.

Modernizacja ul. Oświęcimskiej (DK 44) od węzła Wartogłowiec (z DK1) do ul. Turyńskiej (wzdłuż fabryki Fiata) nie zakładała znaczącej rozbudowy. Droga nadal ma po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, na wspólnej jezdni. Jej szerokość została jednak ujednolicona do ok. 7 metrów, pojawiły się też chodniki, drogi rowerowe i dwa przejścia podziemne.

Wstępem do przebudowy tyskiego odcinka DK44 była budowa ronda na ul. Oświęcimskiej oraz połączenia z ulicą Serdeczną. Podczas przebudowy m.in. tą drogą stał się objazd zamkniętego na czas zasadniczych robót odcinka.

Było to pierwsze przygotowanie do przebudowy obciążonej drogi nr 44, przecinającej miasto w osi wschód-zachód. W połowie 2014 r. zakończyła się prowadzona przez tyski samorząd kompleksowa przebudowa drogi krajowej nr 1 (ul. Beskidzkiej), która udrożniła tranzyt przez Tychy w osi północ-południe (ostatnio wykonywano jeszcze naprawy gwarancyjne).

Tychy rozpoczęły projektowanie inwestycji na drodze nr 44 już w 2008 r. Zgoda została wydana w 2012 r. Potem miasto przygotowało wyceniony na ponad 207 mln zł unijny projekt, który na początku br. uzyskał gwarancję 167 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Miasto oszacowało, że przebudowa DK44 będzie kosztowała ok. 132 mln zł. Wartość unijnego dofinansowania pokryje do 85 proc. wartości inwestycji. W odleglejszych planach Tychy założyły przebudowę całego odcinka drogi nr 44 - od tzw. Górki Mikołowskiej do granicy miasta z Bieruniem.