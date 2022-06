Tychy przygotowują budowę nowego centrum miasta w konsultacji z mieszkańcami

Budowę nowego centrum ok. 120-tysięcznych Tychów przygotowuje samorząd tego miasta. Pracując nad planem zagospodarowania przestrzennego i wizją rozwoju obszaru przyszłego centrum miasto zapytało o zdanie mieszkańców; zebrano ponad 1,6 tys. opisowych ankiet.

O wynikach badania przedstawiciele tyskiego samorządu mówili na środowym briefingu. Chodzi o zagospodarowanie wolnej dziś przestrzeni o powierzchni ok. 15 ha - rozdzielonej czteropasową Aleją Jana Pawła II wzdłuż wykopu kolejowego. Należy ona w trzech czwartych do miasta, pozostali właściciele zrzeszeni są w jednej firmie.

Obecny układ urbanistyczny Tychów, gdzie nie ma wyraźnie zaakcentowanego centrum, wynika z historii miasta. Rozpoczęta z początkiem lat 50. ub. wieku - decyzją najwyższych władz PRL - budowa Nowych Tychów była jedną ze sztandarowych inwestycji socjalizmu, obok budowy Nowej Huty w Krakowie. Aż do lat 80. powstawały osiedla mieszkaniowe, nazywane kolejnymi literami alfabetu.

Jak mówił w środę prezydent Tychów Andrzej Dziuba, gdy w 2000 r. obejmował stanowisko w szufladach znalazł co najmniej kilka różnych wizji czy koncepcji budowy nowego centrum, o którym "mówiło się, ale ciągle nic nie było". Wskazał, że obecne czasy wymagają odpowiedzi m.in. na wyzwanie depopulacji - poprzez przyciąganie mieszkańców do rywalizujących o to ze sobą miast.

"My musimy ściągnąć ludzi z zewnątrz. Sprzyja temu fala emigracji z Ukrainy; chcemy też konkurować tu, wewnętrznie, na Śląsku, przyciągać ludzi. Czym to można zrobić? Mieszkaniami. Wobec tych faktów okazuje się, że mamy fantastyczny teren, fantastyczne miejsce, gdzie można wybudować coś, co ludzi przyciągnie, co będzie centrum na miarę czasów" - mówił Dziuba.

Zaznaczył, że większość miast mówi dziś o rewitalizacji swoich centrów. "Takich miejsc, gdzie buduje się tak naprawdę centrum, na świecie chyba jest niewiele. A my mamy szansę, aby na kilkunastu hektarach zrobić coś, co pozwoli nam być konkurencyjnymi na tym rynku walki o mieszkańca" - dodał prezydent Tychów.

Poinformował, że działający w tej sprawie zespół tyskich samorządowców rozmawiał już o projekcie z ekspertami ds. urbanistyki, mieszkalnictwa, mobilności oraz potencjalnymi inwestorami. Zapytano też mieszkańców - z końcem stycznia br. zakończono zbieranie opisowych ankiet będących pierwszym etapem konsultacji społecznych ws. nowego centrum. Wpłynęło 1606 ankiet.

Jak relacjonował w środę pełnomocnik prezydenta ds. nowego centrum, urbanista Michał Lorbiecki, w ankietach mieszkańcy Tychów stawiali przede wszystkim na zieleń, wielofunkcyjne budynki oraz deklarowali chęć poruszania się po centrum pieszo.

"Budynki w nowym centrum miasta mają być wielofunkcyjne i dzięki różnorodnej ofercie centrum będzie miejscem dla wszystkich. Będzie miejsce na sklepy, kawiarnie, restauracje, puby, biura. Zabudowa będzie kształtowana w taki sposób, żeby nie przytłaczała, czyli miała ludzką skalę. Czerpiąc z tradycji miast europejskich, będzie zwarta i pierzejowa, a centralną lokalizację w mieście zaakcentują najwyższe budynki" - zobrazował Lorbiecki.

Dodał, że nowe centrum ma być systemem tętniących życiem przestrzeni publicznych, opartym na Osi Zielonej (główni projektanci miasta Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert oparli kompozycję urbanistyczną centrum na dwóch przecinających się osiach: tzw. Osi Zielonej północ-południe oraz osi kolejowej wschód-zachód). Oś Zielona ma łączyć północną i południową część miasta. Tranzytowa dziś Aleja Jana Pawła II po zwężeniu do jednej jezdni ma zmienić się w miejską ulicę.

Zebrane odpowiedzi uwzględniono w pracach nad wstępnym masterplanem projektu, który w sposób bardziej szczegółowy, niż plan miejscowy, ma określić zasady zagospodarowania, w tym zabudowy, a także określić program funkcjonalny, przestrzenie publiczne, politykę mobilności, infrastrukturę oraz modele realizacji i etapowanie inwestycji. Aby przygotować teren prawnie i infrastrukturalnie równolegle trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

"W ramach tej procedury spotkamy się z mieszkańcami, którzy będą mogli składać uwagi do projektu. Projektujemy także odmienioną aleję Jana Pawła II oraz sposób uporządkowania i dostosowania infrastruktury technicznej. Następnym krokiem będzie zagospodarowanie centralnego odcinka Osi Zielonej. Zależy nam, żeby ta najważniejsza przestrzeń w mieście była zaprojektowana jak najlepiej, dlatego projekt planujemy wyłonić w wyniku konkursu" - mówił wiceprezydent Tychów Igor Śmietański.

Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie centralnego odcinka Osi Zielonej. Rozpoczęto też procedurę planistyczną dotyczącą planu miejscowego obejmującego teren planowanego centrum. Prezentacja założeń masterplanu dla mieszkańców odbędzie się online - 22 czerwca. 25 lipca br. zaplanowano warsztaty dla mieszkańców i debatę o nowym centrum.

Ponadto Lorbiecki będzie miał okazję zaprezentować założenia masterplanu podczas Światowego Forum Miejskiego w Katowicach (26-30 czerwca br.), na sesji "11 Cel Zrównoważonego Rozwoju w polskich miastach" 29 czerwca.

