Tyski Stellantis rozpędza produkcję Jeepa. Wkrótce kolejny model Fiata

Tyska fabryka samochodów Stellantis planuje w tym roku wytworzyć nawet kilkadziesiąt tysięcy Jeepów. Jeszcze w 2023 r. na tej samej linii rozpocznie się produkcja jednego z modeli Fiata, a w przyszłym roku – Alfy Romeo.

Uruchomienie produkcji trzech nowych modeli - w tym przede wszystkim elektrycznych i hybrydowych - to część ogłoszonego w 2020 roku planu rozwojowego tyskiej fabryki, wartego w sumie ok. 170 mln euro.

Obecnie głównym modelem fabryki w Tychach pozostaje wytwarzany tam od ponad 15 lat Fiat 500. W zakładzie powstają także Lancia Ypsilon oraz Abarth.

Tyski Stellantis jest pierwszą w Polsce fabryką, która w sposób seryjny produkuje samochody elektryczne.

"Realizujemy ogłoszony plan zgodnie z przyjętym harmonogramem. Tak jak zakładaliśmy, na przełomie lat 2022/23 pojawił się Jeep Avenger, w tym roku rozpoczniemy produkcję nowego modelu Fiata, a w przyszłym jednego z modeli Alfy Romeo" - poinformował w środę dyrektor tyskiego zakładu Tomasz Gębka, nie zdradzając szczegółów dotyczących nowych modeli.

W ub. roku fabryka wyprodukowała łącznie ponad 167,3 tys. aut, które trafiły do 54 krajów świata - najwięcej do Włoch (37 proc.), Hiszpanii (12 proc.), Francji i Wielkiej Brytanii (po 11 proc.) i Niemiec (10 proc.).

Przedstawiciele tyskiego zakładu nie sprecyzowali, ile egzemplarzy Jeepa Avengera może w tym roku zjechać z linii produkcyjnej. Według nieoficjalnych informacji dotąd w Europie złożono ok. 40 tys. zamówień na ten model. Liczba ta prawdopodobnie wzrośnie po niedawnym ogłoszeniu, że na rynkach włoskim, hiszpańskim i polskim Avenger będzie sprzedawany nie tylko w wersji elektrycznej, ale też spalinowej.

"Jesteśmy jedyną fabryką w Europie, której auta trzykrotnie zdobyły prestiżowy europejski tytuł samochodu roku. W przypadku Fiata 500, którego sprzedano ponad 2,7 mln egzemplarzy, i Fiata Pandy, który kupiło prawie 2,5 mln klientów, przełożyło się to na wysokie wyniki sprzedaży. Liczymy, że podobnie będzie z Avengerem" - mówił w środę dyrektor Tomasz Gębka, wyrażając przekonanie, że zakład elastycznie dostosuje się do potrzeb europejskiego rynku.

Obecnie modele Fiat 500, Abarth 500 i Lancia Ypsilon produkowane są w tyskiej fabryce na jednej linii (w systemie dwuzmianowym), natomiast do uruchomionej w styczniu linii Jeepa (która pracuje na jedną zmianę) w tym i przyszłym roku dojdą kolejne modele Fiata i Alfy Romeo. Docelowa wydajność linii to ok. 45 samochodów na godzinę, czyli ponad 330 na jedną zmianę. W skali roku oznacza to zdolność produkcyjną powyżej 80 tys. aut, przy pracy na jedną zmianę.

Problemem wciąż pozostają zakłócenia w dostawach komponentów

Obecnie zakład Stellantis w Tychach zatrudnia ponad 2,2 tys. osób. Linia Jeepa nie została zbudowana od podstaw; wcześniej służyła do produkcji innych modeli. Przedstawiciele fabryki podkreślili, że w ramach wartej ok. 170 mln euro inwestycji udało się zaadaptować wiele działających w zakładzie urządzeń (m.in. specjalistyczne roboty w spawalni) do nowych zadań, co znacząco obniżyło koszty projektu.

Dyrektor fabryki potwierdził, że - podobnie jak inne zakłady branży motoryzacyjnej - zmaga się ona z zakłóceniami w dostawach komponentów do produkcji. Krótko po pandemii problemy dotyczyły głównie półprzewodników i elementów elektroniki, obecnie - także wielu innych materiałów, w tym tworzyw sztucznych czy elementów metalowych. Wymaga to elastyczności w prowadzeniu produkcji, która jednak - jak zapewnili przedstawiciele fabryki - nie jest całkowicie zatrzymywana, jak zdarzało się to w zeszłym roku.

Wytwarzany w Tychach Jeep Avenger, wyróżniony tytułem europejskiego samochodu roku 2023, jest pierwszym w historii tej marki modelem z napędem elektrycznym (BEV). Ma ok. 400 km zasięgu w cyklu mieszanym i 550 km w cyklu miejskim. Szybką ładowarką w niespełna pół godziny można doładować baterię do ok. 80 proc. Pojazd jest przeznaczony na rynki europejskie. To także pierwszy Jeep i pierwszy elektryk wytwarzany w Polsce.

"Jesteśmy pierwszą w Polsce fabryką, która w sposób seryjny produkuje samochody elektryczne. Czujemy się w pewnym sensie pionierami" - powiedział dyr. Gębka, wskazując, że Avenger to w zamyśle samochód miejski, rodzinny.

Auto jest wyposażone w 400-woltowy elektryczny układ napędowy nowej generacji, łączący w sobie wytwarzany we Francji silnik elektryczny o mocy 156 KM i momencie obrotowym 260 Nm oraz akumulator o pojemności 54 kWh. Tzw. pakiety bateryjne Jeepa są składane na miejscu w Tychach z 17 elementów. Silniki Pure Tech w wersji spalinowej pochodzą z innej tyskiej fabryki - również należącej do Stellantisa.

W zakładzie w Tychach odbywa się pełny cykl produkcyjny oparty o pracę czterech wydziałów: tłoczni (zarządzanej przez zewnętrznego dostawcę), zautomatyzowanej w 99,5 proc. spawalni, lakierni (zautomatyzowanej w ponad 90 proc.) oraz montażu obejmującego dwie linie produkcyjne i linię montażu baterii.

Od momentu uruchomienia produkcji w 1975 r. do grudnia 2022 r. fabryka w Tychach wyprodukowała 10,8 mln samochodów, a wraz z zakładem w Bielsku-Białej - 12,5 mln aut. Głównym wytwarzanym na miejscu modelem samochodu jest Fiat 500 - w minionych 15 latach wyprodukowano ok. 2,7 mln egzemplarzy tego auta, co czyni je drugim najpopularniejszym modelem w historii tyskiej fabryki. W tyskim zakładzie powstaje też Abarth 595 i Lancia Ypsilon.

W liczbie 12,5 mln wyprodukowanych egzemplarzy największy udział ma popularny maluch - Fiat 126p, którego łącznie w Bielsku-Białej i Tychach powstało ponad 3,3 mln sztuk. Drugie miejsce zajmuje model 500 z wynikiem blisko 2,7 mln egzemplarzy (Fiat i Abarth łącznie), a trzecie Fiat Panda, którego tyska fabryka wyprodukowała niespełna 2,2 mln. Cała lista modeli produkowanych w Tychach i Bielsku-Białej liczy ponad 20 pozycji.

Oprócz zakładu w Tychach (dawnej fabryki Fiata) do koncernu Stellantis należy także fabryka aut dostawczych Stellantis Gliwice, która rozpoczęła seryjną produkcję wiosną ub. roku. Portfolio tego zakładu obejmuje modele: Opel Movano, Peugeot Boxer, Citroen Jumper - każdy dostępny w trzech długościach i dwóch wysokościach.