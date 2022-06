Tydzień na warszawskim parkiecie zakończył się pozytywnym akcentem, ale jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, że główne indeksy obroniły majowe minima - powiedział dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki. Zdaniem analityka, aby myśleć o większych wzrostach rynek potrzebuje wyraźnie większych obrotów, i do czasu publikacji przyszłotygodniowych danych makro, musi utrzymać się ponad minimami z maja.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 1,69 proc. do 1.682,33 pkt., WIG zwyżkował o 1,42 proc. do 53.014,11 pkt.

Spośród indeksów małych i średnich spółek sWIG80 spadł o 0,4 proc. do 16.855,16 pkt., a mWIG40 zakończył piątkowe notowania na 1,49 proc. plusie na poziomie 4.026,24 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,677 mld zł, z tego 0,544 mld przypadło na spółki z WIG20.

"Koniec tygodnia na warszawskim parkiecie zakończył się pozytywnym akcentem, ale patrząc na niskie obroty można powiedzieć, że mamy do czynienia z wakacyjnym handlem. Mówiąc ostrożnie, być może zwiększyła się szansa na obronę majowych minimów, które na WIG znajdują się w okolicach 52.000 pkt., a na WIG20 w pobliżu 1.650 pkt." - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

W opinii analityka, jednak piątkowa sesja nie zmienia rynkowej sytuacji i w dalszym ciągu karty rozdają niedźwiedzie.

"Aby obraz rynku się poprawił, musiałoby się pojawić kilka takich wzrostowych sesji, i to z większym obrotem. W takim przypadku prawdopodobieństwo obrony majowych minimów by wzrosło" - dodał analityk DM BPS.

Zdaniem Czarneckiego, rynkami w przyszłym tygodniu mogą ruszyć dane makro z Europy.

"Poznamy kolejne odczyty inflacji, i jeśli do tego czasu z rynku amerykańskiego nie otrzymamy jakiegoś negatywnego sygnału w postaci dużych spadków, to pewnie na naszych indeksach utrzymamy się w konsolidacjach. Tak, moim zdaniem, można zakładać" - powiedział.

Podsumowując, analityk dodał, że wyraźny wzrost obrotów na wzrostach mógłby otworzyć drogę do 1.850 pkt. na WIG20 oraz 58.000 pkt. na WIG-u.

Szacunkowe dane na temat niemieckiego CPI za czerwiec rynek pozna w środę 29 czerwca o 14.00, z Francji w czwartek 30 czerwca o 8.45, a z UE w piątek 1 lipca o 11.00.

Dane na temat szacunkowej wartości CPI za czerwiec w Polsce GUS poda w piątek 1 lipca o godzinie 10.00.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 1,69 proc. do 1.682,33 pkt., WIG zwyżkował o 1,42 proc. do 53.014,11 pkt. Spośród indeksów małych i średnich spółek sWIG80 spadł o 0,4 proc. do 16.855,16 pkt., a mWIG40 zakończył piątkowe notowania na 1,49 proc. plusie na poziomie 4.026,24 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 0,677 mld zł, z tego 0,544 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 1,7 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 3,2 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 szedł w górę o 2,2 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym czasie panowały także pozytywne nastroje. Nasdaq100 rósł o 2,4 proc., S&P500 szedł w górę o 2,2 proc., a DJI był notowany na 2 proc. plusie.

Na GPW w ujęciu sektorowym zyskało 11 z 15 indeksów. Liderami wzrostów były WIG-Spożywczy (7,36 proc.) oraz WIG-Leki (2,78 proc.).

Najsłabsze były WIG-Odzież (-4,27 proc.) oraz WIG-Budownictwo (-0,86 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był mWIG40, który zyskał 2,17 proc., a najsłabiej zachował się sWIG80, który spadł o 0,95 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Informatyka (+5,9 proc.), a najsłabszy był WIG-Górnictwo (-9,8 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej w okresie tygodnia zachowały się akcje Allegro (+13,77 proc.) i Cyfrowego Polsatu (+11,34 proc.), najmocniej w takim horyzoncie spadły akcje KGHM (-10,32 proc.), JSW (- 8,33 proc.) oraz Lotosu (-7,53 proc.).

W WIG20 na zamknięciu piątkowych notowań w gronie liderów wzrostów były CD Projekt (4,12 proc.), PKO BP(3,66 proc.) oraz Dino (3,58 proc.).

Po słabszym początku notowań, na kilkanaście minut przed zamknięciem sesji zyskiwały również pozostałe banki z WIG20, jednak mBank nie zdołał utrzymać tych wzrostów i zamknął się na 0,75 proc. minusie. Natomiast Santander Bank Polska zyskał 3,33 proc., a kurs Pekao poszedł w górę o 2,63 proc. Wyraźnie zyskał indeks sektorowy WIG-Banki (2,61 proc.) i wybronił minimum z maja br.

Słabiej od rynku piątkową sesję zakończyły spółki paliwowe. Kurs Grupy Lotos spadł o 1,06 proc. do 65,54 zł i zatrzymał się w okolicach minimów z maja br. Nieco lepiej sesję zakończył PKN Orlen rosnąc o 0,31 proc. do 64,7 zł, zamykając się w okolicach tygodniowych minimów.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Krakowie prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, iż PKN Orlen otworzył pierwszą stację wodorową w Polsce. W ciągu ośmiu lat koncern zainwestuje ok. 7,4 mld zł w rozwój wodorowy - dodał.

Z kolei na Twitterze szef PKN Orlen przekazał, że spółka od 27 VI do końca wakacji oferuje rabat 30 gr/l na benzynę i ON dla posiadaczy aplikacji VITAY.

Najsłabsze w WIG20 podczas całej sesji były akcje LPP, które zakończyły piątkowe notowania na 5,89 proc. minusie. Spadki LPP mogły być związane z pogorszeniem sentymentu względem branży po rewizji prognozy wyników dokonanej przez niemieckie Zalando. Zalando, największy europejski e-sklep, zrewidował swoje prognozy na 2022 r., co związane jest z dalszym pogarszaniem się warunków makroekonomicznych. Kurs spółki na giełdzie we Frankfurcie spadał bardzo mocno na początku piątkowych notowań, jednak pod koniec sesji zdołał niemal całe zniżki odrobić.

W WIG20 o 0,66 proc. do 60,48 zł spadł kurs JSW i w ostatnich minutach handlu zdołał wrócić do okolic kwietniowych minimów.

W mWIG40 miano lidera wzrostów z połowy sesji utrzymał Kernel Holding, a na zamknięciu jego kurs poszedł w górę o 12,78 proc. do 20,3 zł i była to najmocniejsza sesja tych akcji od połowy maja br.

W gronie liderów wzrostów w tym segmencie rynku były również akcje spółki Neuca oraz Kruka, które zyskały odpowiednio: 7,65 proc. i 5,15 proc., a ich kursy pokonały lokalne maksima.

Po spadkach na początku piątkowych notowań i zejściu do okolic 41,5 zł lepszą drugą część sesji miała Grupa Azoty, a jej kurs po dwóch dniach dynamicznych spadków zamknął się na 2,24 proc. plusie, przy sporych, sięgających 11,5 mln obrotach.

W gronie najsłabszych spółek z mWIG40 z połowy sesji utrzymały się akcje Grupy Pracuj (-2,14 proc.) oraz Polenergii (-2,28 proc.), choć w czasie sesji spadki ich kursów były wyraźnie większe.

W sWIG80 oraz na całym rynku najmocniej spadły akcje Molecure (-44,99 proc.), a zniżce tej towarzyszyły bardzo duże, sięgające 3,6 mln zł obroty. Kurs Molecure zamknął się na 52-tytgodniowych minimach i w okresie roku stracił ok. 73 proc.

Molecure poinformowało, że zostało powiadomione przez Galapagos NV, że w związku z aktualizacją globalnej strategii, partner spółki podjął decyzję o rozwiązaniu globalnej umowy licencyjnej podpisanej w listopadzie 2020 r.

Spółka twierdzi, że odzyska pełne prawa do wszystkich związków oraz cząsteczek przekazanych Galapagos na podstawie umowy, tj. podwójnych inhibitorów chitynaz, w szczególności wiodącej cząsteczki rozwijanej przez spółkę - OATD-01.

Analitycy Ipopema Securities, w raporcie z 23 czerwca zawiesili wydawanie rekomendacji dla Molecure. Wcześniej rekomendowali zakup akcji spółki. Zawieszenie związane jest z informacją o rozwiązaniu umowy licencyjnej przez Galapagos.

"Informacja negatywna. Wycenialiśmy platformę chitynazową na PLN 38/akcję oraz zakładaliśmy, że Molecure otrzyma od partnera w tym roku płatność 3 mln euro. Ponieważ uważamy, że informacja znacząco obniża prawdopodobieństwo sukcesu tego projektu, zawieszamy naszą rekomendację dla Molecure. Nasza ostatnia wycena wartości godziwej Molecure (PLN 55/akcję), zawierała również wycenę platformy arginazowej (OATD-02) na poziomie PLN 11/akcję" - napisano w raporcie.

W gronie małych spółek z sWIG80 najmocniejsze na zamknięciu sesji były Astarta (+7,58 proc), Shoper (4,76 proc.) oraz Boryszew (+4,58 proc.), a na szerokim rynku najmocniej w górę poszedł Sunex (16,74 proc. do 13,6 zł), który przy dużych obrotach (ok. 4,9 mln zł) zamknął się na 52-tygodniowych maksimach.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl