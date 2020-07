TydzieńwAzji. Jak Korea Południowa radzi sobie z postcovidowym kryzysem gospodarczym

Odpowiedzią na kryzys jest „New Korean Deal”, czyli „Nowy Koreański Ład”. W kwietniu, gdy w wielu krajach notowano szczyt zachorowań, a ich gospodarki były zamrożone w lockdownie, rząd prezydenta Moona ogłosił narodową strategię rozwoju gospodarki i społeczeństwa.



W programie nie pominięto również inwestowania w kulturę, która w dużej mierze przyczynia się do promowania Korei poprzez rosnącą popularność tzw. koreańskiej fali – filmów kinowych, seriali telewizyjnych czy muzyki K-pop na świecie.

Jak stwierdziła obecna minister spraw zagranicznych w jednym z wywiadów w telewizji France24, Koreańczycy uczą się szybko i wyciągają wnioski z potknięć z przeszłości, dlatego rząd prezydenta Moona nie popełnił podobnych błędów zarówno w walce z Covid-19 jak i z kryzysem post-covidowym. Opracowanie Nowego Koreańskiego Ładu, w 3 miesiące od wybuchu epidemii, stanowi wyraz takiego sposobu działania.Rząd prezydenta Moona cieszy się dużym zaufaniem społeczeństwa, które doceniło strategię 3T walki z Covid-19, czemu wyraz dało w wyborach kwietniowych do parlamentu. Partia demokratyczna prezydenta Moona zdobyła większość parlamentarną (180 miejsc z 300). Było to bezprecedensowe osiągniecie w historii demokratycznych wyborów w Korei Południowej. Koreańczycy docenili wiele działań, jak zmniejszenie pensji rządu o 30 proc., co było wyrazem solidarność ze społeczeństwem, które ponosi koszty spowolnienia gospodarczego; zapewnienie dostępności maseczek po subsydiowanych cenach dla wszystkich obywateli czy przekazanie jednorazowego bezzwrotnego wsparcia finansowego dla 2,8 mln gospodarstw domowych dla najbardziej dotkniętych epidemią.Dzięki tym wszystkim działaniom wzmacniającym zaufanie i akceptację dla rządu, ogłoszona strategia, która jest przedstawiana jako technologiczna rewolucja 4.0, wyzwoliła wiele nadziei i energii społecznej. W czasie walki z pandemią rząd trzykrotnie asygnował dodatkowe środki, łącznie przeznaczając dotychczas na walkę z COVID-19 i doraźną pomoc ekonomiczną 24,4 miliardów USD.