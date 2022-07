Tygodniowa stopa depozytowa na Węgrzech wzrosła do 9,75 procent

Narodowy Bank Węgier podał w komunikacie o podniesieniu tygodniowej stopy depozytowej do najwyższego w historii poziomu 9,75 procent. O połowy listopada 2021 roku suma podwyżek łącznie wyniosła już 795 punktów bazowych. Według Centralnego Urzędu Statystycznego (KSH) inflacja nad Dunajem przekroczyła w maju tego roku 10 procent.

Dzisiejsza decyzja Narodowego Banku Węgier o podniesieniu tygodniowej stopy procentowej o 200 punktów bazowych do poziomu 9,75 procent mocno zaskoczyła rynek. To kolejna z serii podwyżek trwających nieprzerwanie od połowy listopada 2021 roku. W tym okresie stopa wzrosła aż o 795 punktów bazowych do najwyższego poziomu spośród wszystkich państw Unii Europejskiej.

Tygodniowa stopa nie jest formalnie znacząca dla wyliczania rat kredytów dla obywateli i firm. W głównym stopniu dotyczy rozliczeń międzybankowych i transakcji lokowania nadwyżek gotówki. Jednak dla wielu analityków ta decyzja ma pokazać determinację węgierskiego banku centralnego z inflacją a także znaczącym osłabieniem się forinta. W ciągu zaledwie kilku miesięcy waluta osłabiła się do euro o 10 procent, a do dolara amerykańskiego o ponad 20 procent.

Obok zewnętrznych czynników wpływających na inflację, czyli wysokich cen gazu ziemnego, ropy naftowej i energii elektrycznej, gospodarka notuje poważne pogorszenie bilansu w wymianie handlowej z zagranicą. Ze względu na wysokie ceny paliw na Węgry przyjechało dużo mniej turystów niż się spodziewano. Rzadziej więc zagraniczne waluty są wymieniane na forinta. Notowany jest także poważny deficyt fiskalny.

Podstawowa 3-miesięczna stopa referencyjna Narodowego Banku Węgier wynosi obecnie 7,75 procent.

