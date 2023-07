Tyle ﬁrm zamieniło faktury na gotówkę w pierwszym półroczu

225,7 mld zł - na taką kwotę polskie firmy faktoringowe sfinansowały w całym pierwszym półroczu tego roku bieżącą działalność polskich przedsiębiorstw, wykupując tym samym wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości o 1,2 proc. wyższej niż w analogicznym okresie 2022.

Faktury na gotówkę zamieniło ponad 24 tys. firm. Przekazały one do sfinansowania 12,7 mln dokumentów płatniczych.

Dynamika wzrostu na rynku faktoringu w dalszym ciągu jest dodatnia, aczkolwiek wyhamowała w stosunku do poprzednich kwartałów – zauważa Łukasz Ramczewski z PragmaGO.

Według Konrada Klimka z Polskiego Związku Faktorów, dzieje się tak, bo spadła wartość faktur, na podstawie których przedsiębiorcy ubiegali się o finansowanie.

Jak podaje Polski Związek Faktorów (PZF) w podsumowaniu pierwszego półrocza 2023 roku, polscy faktorzy (tj. firmy świadczące usługę faktoringu) sfinansowali bieżącą działalność krajowych przedsiębiorstw w kwocie blisko 225,7 mld zł, co oznacza, że wykupili oni wierzytelności w formie faktur o łącznej wartości o 1,2 proc. wyższej niż w pierwszych sześciu miesiącach 2022 r.

Faktoring w Polsce. Dynamika jego wzrostu nieco osłabła – m.in. przez wyraźny spadek konsumpcji prywatnej i produkcji przemysłowej w drugim kwartale 2023 r.

– Obroty krajowych firm faktoringowych nadal rosną, choć w I półroczu 2023 r. dynamika znacząco osłabła – zauważa Konrad Klimek, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Potwierdza to Łukasz Ramczewski wiceprezes PragmaGO: - Dynamika wzrostu na rynku faktoringu w dalszym ciągu jest dodatnia, aczkolwiek wyhamowała w stosunku do poprzednich kwartałów. Otoczenie makroekonomiczne, w tym wyraźny spadek konsumpcji prywatnej (wg analiz nawet o 2,8 proc. rok do roku) i produkcji przemysłowej w drugim kwartale 2023 r. mają bezpośredni wpływ na sytuację przedsiębiorców – uzasadnia.

Także zdaniem Konrada Klimka stało się tak przede wszystkim, dlatego że spadła wartość faktur, na podstawie których przedsiębiorcy ubiegali się o finansowanie.

- Głównych przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w czynnikach makroekonomicznych. W ostatnich miesiącach wyhamowała dynamika inflacji, a efekty dotychczasowego wzrostu cen surowców energetycznych i rolnych zostały częściowo zmniejszone przez działania wprowadzone na szczeblu rządowym – opisuje przewodniczący komitetu wykonawczego PZF. Według niego mamy też dziś do czynienia z obniżeniem wartości zamówień, co ma swoje odzwierciedlenie w spadku średniej wartości faktury, wystawianej przez podmioty korzystające z faktoringu.

- Szczególnie wyraźnie widzimy to w malejących cenach wyrobów hutniczych i metali, które to branże od lat korzystają z faktoringu i mają istotne znaczenie dla obrotów naszego sektora – stwierdza Konrad Klimek.

Coraz więcej faktur na niższe wartości i ogromna praca faktorów w optymalizację procesów

Łukasz Ramczewski zwraca też uwagę, że z drugiej strony stale zwiększa się liczba firm, które chcą skorzystać z faktoringu (wzrost liczby klientów w wyniósł 9 proc. rok do roku). - Dane pokazują też, że przedsiębiorcy finansują coraz więcej faktur na niższe wartości. Faktoring wreszcie rozprawia się z mitem usługi tworzonej tylko dla dużych firm. Mali przedsiębiorcy zaczynają używać go jako narzędzia, które stabilizuje biznes na co dzień – odnotowuje wiceprezes PragmaGO. Według niego jest to efekt ogromnej pracy, którą faktorzy włożyli w optymalizację procesów.

- Szczególnie fintechy, które skupiają się na rozwijaniu technologii, sprawiają, że faktoring jest łatwo dostępny, a korzystanie z niego może się odbywać w 100 proc. online – z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Automatyzacja i technologia pozwalają na szybsze decyzje o przyznaniu finansowania oraz obsługę coraz większej liczby faktur – stwierdza Łukasz Ramczewski i wskazuje, że przekłada się to na wyniki firm faktoringowych – PragmaGO w pierwszym półroczu 2023 obsłużyła o prawie 50 proc. więcej klientów niż w analogicznym okresie zeszłego roku, a wartość sfinansowanych przez nas należności wzrosła o 19 proc. – wymienia.

O dobrej nadal kondycji tego sposobu finansowania przedsiębiorstw mówi też Konrad Klimek.

– Świadczy o tym choćby systematyczny wzrost liczby przedsiębiorstw decydujących się na pozyskiwanie finansowania w formie faktoringu, a także rosnąca liczba przedstawianych do wykupu faktur – podaje i uważa, że podkreślić należy, iż w ostatnich latach obserwujemy większą otwartość rynku faktoringowego na współpracę z segmentem mikro- i małych firm.

- Wielu faktorów przygotowało dedykowane dla tych grup programy finansowania, uwzględniające specyfikę prowadzonego przez nie biznesu. W ten sposób przedsiębiorcy uzyskali bardzo szeroki wybór oferty finansowania faktoringowego – tłumaczy przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Faktoring głównie dla branż produkcyjnej i dystrybucyjnej

Według informacji PZF, finansowanie w formie faktoringu wybierają przeważnie firmy produkcyjne i dystrybucyjne. - Aż ośmiu na dziesięciu klientów korzystających z usług faktoringowych wywodzi się z tych dwóch grup podmiotów. Wystawiają one na ogół faktury na znaczące kwoty oraz z dłuższymi terminami płatności, co sprawia że środki na ich bieżącą działalność pozostają w „zamrożeniu”. Faktoring pozwala im na szybki dostęp do gotówki i regulowanie bieżących zobowiązań. Dzięki temu mogą bez zakłóceń rozwijać swoją działalność, a przy tym oferować odbiorcom atrakcyjne warunki zamówień towarów – podaje w podsumowaniu pierwszego półrocza 2023 roku PZF.

PZF skupia obecnie większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce. Należy do niego 5 banków komercyjnych, 19 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania, a także 6 podmiotów o statusie partnera. Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 24,2 tys. przedsiębiorstw.

