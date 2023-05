Tylko Rosja ratuje białoruski eksport

Białoruski eksport do Rosji w pierwszym kwartale był najwyższy od dekady. Dla Mińska Rosja jest ostatnim sąsiadem, do którego może bez przeszkód eksportować produkty.

Eksport białoruskich towarów i usług do Rosji w pierwszym kwartale 2023 roku wzrósł o prawie 60 proc. rok do roku i osiągnął rekordowy poziom w ciągu ostatnich 10 lat. Poinformował o tym w środę podczas przemówienia w parlamencie pierwszy wicepremier Białorusi Nikołaj Snopkow.

- W wyniku działań podjętych przez rząd eksport towarów i usług w pierwszym kwartale 2023 roku osiągnął rekordowy poziom w ciągu ostatnich 10 lat, utrzymuje się dodatnie saldo handlu zagranicznego. Dostawy do Rosji wzrosły o prawie 60 proc. - o 2,2 miliarda dolarów, do Chin aż o 240 proc. do kwoty 404 mln dol. – powiedział urzędnik.

Jednak to jedyne dobre informacje dotyczące białoruskiego eksportu. Towary z Mińska nie trafiają bowiem do żadnego z innych sąsiadów Białorusi. Oznacza to coraz większe uzależnienie od Rosji.

Trudna sytuacja Mińska w eksporcie to efekt sankcji nałożonych na reżim Aleksandra Łukaszenki. Po tym, jak sfałszował on ostatnie wybory prezydenckie, Białoruś utraciła możliwość eksportu na rynki niemal wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Jeszcze dotkliwsze dla Białorusi było wstrzymanie eksportu przez porty krajów Unii Europejskiej – m.in. Kłajpedę. W praktyce wymusiło to transport poprzez porty rosyjskie, co nie tylko zwiększa uzależnienie od Moskwy, ale generuje także dodatkowe koszty.

