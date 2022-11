Tylko skuteczna walka z inflacją uchroni nas przed recesją

– Mamy obecnie sytuację, gdy odnotowujemy wysoką inflację i niski wzrost gospodarczy, czyli stagflację – mówi w rozmowie z WNP.PL prof. Jerzy Hausner, były wicepremier i minister w rządach Leszka Millera i Marka Belki.

Teraz podstawowym jest pytanie, jak głęboki będzie w Polsce spadek wzrostu PKB - uważa Jerzy Hausner.

Jego zdaniem bez prywatnych inwestycji nie da się szybko pokonać spowolnienia.

Rynek pracy na razie jest odporny na spowolnienie, ale można oczekiwać pogorszenia się sytuacji - zaznacza w rozmowie z WNP.PL.

Obecna sytuacja na rynku pracy jest zaskakująco pomyślna. Czy w kolejnych kwartałach, mimo wysokiej inflacji i problemów gospodarczych, nadal tak będzie?

- Utrzymanie tak dobrej sytuacji w warunkach rozwijającego się kryzysu gospodarczego nie będzie możliwe - to jest oczywiste. Problem więc nie polega na tym, czy sytuacja będzie równie dobra, ale czy z sytuacji dobrej stanie się złą... Tego nie przewiduję, ale też takiej ewentualności wykluczyć nie można.

Przede wszystkim zależy to od tego, czy wystąpi w naszej gospodarce fala upadłości przedsiębiorstw. Firmy jeszcze na ogół sobie radzą, ale coraz mocniej odczuwają pogarszające się warunki gospodarowania.

Na razie takie sygnały płyną ze strony małych przedsiębiorstw, które nie są w stanie wytrzymać wysokich rachunków i opłat, a jeszcze nie działają osłony, które rząd zapowiedział. Zresztą nawet jeśli te osłony zostaną uruchomione, to jeśli ktoś wcześniej zamknie działalność, to nie będzie jej wznawiał szybko.

Poczucie niepewności i osamotnienia, pozostawania bez jakiejkolwiek pomocy będzie skłaniało do dużej ostrożności. Nawet jeśli te małe, rodzinne mikroprzedsiębiorstwa, często jednoosobowe lub zatrudniające 1-2 pracowników, zostaną w tym momencie zamknięte, to jeszcze nie wywoła wielkiej fali bezrobocia. Gorzej będzie, gdy proces dotknie przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 9 osób oraz tych średnich o zatrudnieniu powyżej 50 pracowników.

Wszystko zależy od tego, czy wystąpi recesja. A to nie jest przesądzone – jeśli tak, to mniej więcej za trzy kwartały.

Jeśli nie będziemy skutecznie zwalczać inflacji, to będziemy mieli do czynienia z recesją

Dlatego przesadą jest twierdzić, że dzisiaj trzeba się koncentrować na ochronie zatrudnienia, a nie na walce z inflacją. To teza błędna, bo właśnie jeśli nie będziemy skutecznie zwalczać inflacji, to w rezultacie będziemy mieli do czynienia z recesją, a więc i z upadłościami, i znaczącym pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy.

NBP opublikował wyniki ankiety o sytuacji kredytowej w polskiej gospodarce w III kwartale. Wynika z niej, że - ze względu na spadek inwestycji - przedsiębiorstwa wykorzystują niemal wyłącznie linie kredytów obrotowych na bieżące finansowanie działalności. O czym to świadczy?



- Problem z nikłymi inwestycjami występuje od dłuższego czasu. Początkowo brak kapitału krajowego rekompensował duży napływ kapitału zagranicznego. Przy czym ważny jest kapitał produkcyjny - ten kapitał, który tworzy miejsca pracy. Można powiedzieć, że on nadal napływa, ale już na pewno nie w porównywalnej skali w stosunku do potencjału naszej gospodarki – jak w minionych dekadach.

Po drugie: nadal inwestowanie przez przedsiębiorstwa krajowe jest nikłe. To nasz kluczowy strukturalny problem, który zaostrzył się w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy.

Warto porównać, jakie były założenia Planu Morawieckiego z tym, co się faktycznie stało: mamy wyraźne obniżenie dynamiki inwestycji w stosunku do okresu poprzedniego. Nie zmienił tego rok 2021, kiedy wystąpiły oznaki postpandemicznego ożywienia. Dynamika inwestycji była odczuwalnie silniejsza, ale na krótko. Przedsiębiorstwa mają dziś awersję inwestycyjną.

Bez prywatnych inwestycji trudno oczekiwać szybkiego ożywienia w gospodarce

W ostatnich latach broniły nas liczne inwestycje publiczne, przede wszystkim finansowane ze środków unijnych, lecz obecna unijna perspektywa budżetowa właśnie wygasa. To są już tylko końcówki przedsięwzięć. A nowych nie ma.

Drugi moment to budownictwo mieszkaniowe, które bardzo dynamicznie wzrastało - ze względu na dostępność kredytu hipotecznego korzystnego przy bardzo niskich, mocno ujemnych stopach procentowych. Te dwa strumienie inwestycji nikną w oczach. A to oznacza, że czeka nas załamanie w budownictwie, a więc też zwolnienia. I tego należy się obawiać najbardziej.

Osłabnie rynkowy popyt, bo przecież każda inwestycja go podsyca. Można sobie wyobrazić jakieś spektakularne inwestycje typu przekop Mierzei Wiślanej, ale to są 2 miliardy złotych. CPK czy elektrownie atomowe to melodia przyszłości. To będzie kiedyś, jeśli w ogóle...

Gdybyśmy teraz budowali piramidy, też mielibyśmy do czynienia z dodatkowym strumieniem dochodów. Tylko pytanie, co po drugiej podażowej stronie rachunku: jaka pula usług i produktów będzie równoważyła wzrost popytu. Żadna! W przypadku przekopu jest podobnie.

Popyt, pobudzany wydatkami publicznymi, nie spotyka się z odpowiednią pulą dóbr. I to rodzi inflację. Mamy w sensie ekonomicznym środowisko stagflacyjne, w którym działa mechanizm: więcej inflacji, mniej wzrostu.

Jego popytowe stymulowanie traci sens, przynosi bowiem odwrotne od oczekiwanych skutki. Aby to odwrócić niezbędne są proproduktywne inwestycje przedsiębiorstw prywatnych. A tu posucha. Poprawiłyby sytuację infrastrukturalne inwestycje publiczne, a tych też nie będzie bez szybkiego porozumienia z Komisją Europejską.

Inwestycje są warunkiem podniesienia produktywności wykorzystania własnych zasobów. To oznacza, że potrafimy, przy mniejszym zużyciu różnego rodzaju materiałów i surowców, a zwłaszcza energii, wytworzyć więcej usług i produktów. Nie utrzymamy poziomu naszej gospodarki przy takiej wysokiej materiałochłonności, surowcochłonności i energochłonności produkcji. Dlatego tak ważne są inwestycje prywatne oraz publiczne jako je wspomagające.

Teraz podstawowe pytanie brzmi: jak głęboko zejdziemy z dynamiką PKB. Obniżenie będzie wyraźne. Dlatego trzeba postawić na takie działania, które szybko pozwolą się gospodarce odbić. Obecnie, próbując podtrzymać wzrost, systematycznie osłabiamy jego podstawy.

Czy może właśnie teraz zagranicznemu kapitałowi będzie się opłacało inwestować w Polsce?

- Inflacja prowadzi do obniżenia wynagrodzeń i kosztów pracy, zwłaszcza jeśli pojawi się wyższe bezrobocie. To będzie czynnik zachęcający. Ale czy o to ma nam chodzić?

Z drugiej strony wzmocni się refleksja, czy wchodzić do gospodarki, która ma tyle nieuregulowanych kwestii, m.in. związanych z praworządnością, z funkcjonowaniem sądownictwa... Czy wchodzić do gospodarki, w której kwestia transformacji energetycznej jest postawiona na głowie?

Wziąć trzeba pod uwagę, że kryzys doprowadzi do osłabienia wielu dobrych przedsiębiorstw. Będzie się opłacało je przejąć. Jestem przekonany, że kapitał zagraniczny zacznie wykupywać ich wartościowe aktywa. W sumie to nie musi być niekorzystne, ale warto się temu przyjrzeć. Podobnie mogą postępować krajowi właściciele kapitału. Fuzje i przejęcia będą wkrótce liczne.

Osłabienie wielu dobrych przedsiębiorstw może oznaczać, że staną się łatwym obiektem do przejęcia

Po stronie rządzących występuje nieukrywane dążenie do tworzenia wielkich państwowych molochów i kontrolowania przez nie naszej gospodarki. Nie wierzę w zdolność tych firm do modernizowania polskiej gospodarki. Przeciwnie: będzie to wzmagać marnotrawstwo, osłabiać przedsiębiorczość i psuć rynek. Naszej gospodarce grozi oligarchizacja, osłabiająca jej efektywność i konkurencyjność.

Do Polski wchodzą zagraniczne fundusze inwestycyjne, które wykupują ogromną pulę mieszkań na wynajem. Czy to będzie ułatwiało rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce? Niekoniecznie. Widzimy, jak mocno rosną ceny najmu, jakie są czynsze. Być może te fundusze ucywilizują funkcjonowanie rynku mieszkań na wynajem, ale przecież ceny nie będą niższe, dostęp nie będzie większy, tylko mniejszy. Mieszkań nie przybędzie, ich będzie tyle samo, ale wszystko będzie kosztowało drożej.

Jak długo taka wysoka inflacja, z jaką mamy do czynienia, teraz może się utrzymać?

