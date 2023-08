Tylko w pierwszym półroczu 2023 bank zawarł 31 tys. ugód z frankowiczami

Ponad 52 tys. wniosków o mediację ws. kredytów frankowych złożono do końca czerwca br. ; zawarto ponad 31 tys. ugód w tej sprawie - poinformował w czwartek PKO BP. Jak dodano, pozytywnie zakończono prawie 32 tys. mediacji.

W ciągu pół roku 52 tys. wniosków o mediacje z frankowiczami

PKO Bank Polski poinformował w czwartek, że w I półroczu 2023 r. kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających kredyty zabezpieczone hipotecznie we frankach szwajcarskich. Bank przypomniał, że ugoda polega na konwersji kredytu we frankach na kredyt w złotych, tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym oprocentowanym według stawki referencyjnej WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę. Ugody są proponowane w toku postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Bank proponuje też ugody w odniesieniu do kredytów objętych postępowaniami sądowymi.

"Do 30 czerwca 2023 roku zarejestrowano 52 tys. wniosków o mediacje, 32 051 mediacji zakończyło się pozytywnie, 11 347 mediacji zakończyło się negatywnie. Łączna liczba ugód zawartych do 30 czerwca 2023 roku wyniosła 31 373, z czego 30 250 ugód zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 1 123 ugód w toku postępowań sądowych" - podał bank.

Bank przypomniał, że formuła mediacji jest darmowa; klient może się porozumieć z bankiem lub bez konsekwencji zakończyć postępowanie mediacyjne bez porozumienia. W I półroczu 2023 r. bank prowadził działania zachęcające klientów do przystąpienia do program.

Więcej pieniędzy na koszty związane z ryzykiem dla kredytów frankowych

Jak poinformował w czwartek bank, w I półroczu br. Grupa Kapitałowa PKO BP zwiększyła odpis na koszt ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do franka szwajcarskiego o 3 mld 441 mln zł. "Wzrost kosztów ryzyka wynikał z aktualizacji parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla tych kredytów, uwzględniającej między innymi oczekiwany wpływ wyroku TSUE z 15 czerwca 2023 roku (...) na przyszłe orzecznictwo sądów polskich oraz na zmianę prawdopodobnego zachowania klientów" - podał bank.

Suma aktywów PKO BP w I półroczu br. osiągnęła ok. 461 mld zł, co oznacza wzrost o 31 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 29 mld zł wobec aktywów na koniec 2022 r. Depozyty klientów wyniosły 366 mld zł - czyli wzrosły o 40 mld zł wobec czerwca 2022 r. Bank odnotował wzrost liczby klientów do 11,8 mln.

Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.

