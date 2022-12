Tylko w tym roku wartość wypłaconych odszkodowań wzrosła o 11 proc.

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. ubezpieczyciele wypłacili 33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 11 proc. więcej niż rok wcześniej - wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

"W ciągu trzech kwartałów 2022 r. ubezpieczyciele wypłacili 33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń. To o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Istotnie wzrosły wypłaty związane ze szkodami majątkowymi, przede wszystkim wynikające z działania ognia i innych żywiołów" - poinformowała Polska Izba Ubezpieczeń.

Wypłaty odszkodowań dotyczą głównie ubezpieczeń komunikacyjnych

Jak wynika z danych PIU, wypłaty z ubezpieczeń komunikacyjnych stanowiły 63 proc. ogółu odszkodowań i świadczeń wypłacanych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Po III kwartałach 2022 r. przekroczyły one 12 mld zł (to wzrost o 8 proc. , licząc rok do roku). Z tego 7,3 mld zł wypłacono w ramach wypłat odszkodowań i świadczeń z obowiązkowego OC komunikacyjnego (wzrost o 7 proc.), a 4,8 mld zł to wypłaty z autocasco (wzrost o 8,8 proc.).

"Średnia szkoda z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, przekroczyła już 9 tys. zł. Obserwujemy ciągły wzrost w tym segmencie. Dla porównania po III kwartale 2020 r. było to 7,4 tys. zł, a w analogicznym okresie kolejnego roku już 8,4 tys. zł. Istotny wpływ mają m.in. rosnące koszty napraw rozbitych aut. Należy spodziewać się utrzymania tego trendu, ze względu na inflację oraz przewidywane skutki finansowe rekomendacji KNF dotyczących likwidacji szkód z OC komunikacyjnego. W naszej ocenie promują one rozwiązania zapewniające wyższe przychody warsztatom" - powiedział, cytowany w informacji, prezes PIU Jan Grzegorz Prądzyński.

Z kolei średnia wysokość składki za OC komunikacyjne nie uległa istotnej zmianie. Po III kwartale 2023 r. - według danych PIU - wynosiła ona 488 zł. Dla porównania rok wcześniej było to 487 zł. Łączne przychody ze składek z OC komunikacyjnego wyniosły 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o 1 proc. Na ubezpieczenia autocasco Polacy wydali 8,1 mld zł, czyli niemal 14 proc. więcej niż rok wcześniej.

"W tym segmencie zwiększenie przypisu składki wynika głównie z obserwowanego w ostatnim czasie wzrostu wartości samochodów nowych i używanych. Rośnie też liczba umów AC. W ciągu trzech kwartałów 2022 r. zawarto ich 6,4 mln, czyli 6 proc. więcej niż rok wcześniej" - wskazano w informacji Izby.

Na ubezpieczenia majątkowe klienci wydali w ciągu trzech kwartałów 7,1 mld zł

Na ubezpieczenia majątkowe klienci wydali w ciągu trzech kwartałów 2022 r. 7,1 mld zł, czyli o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Na wzrost łącznej składki nałożyło się klika czynników, m.in. wzrost sum ubezpieczenia w przypadku niektórych klientów czy oddanie do użytku nowych obiektów budowlanych. PIU zwraca także uwagę, że po III kwartałach 2022 r. widać istotny wzrost wypłat w ubezpieczeniach majątkowych od ognia i innych żywiołów. Łącznie sięgnęły one 3,3 mld zł, co oznacza 32-proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

PIU podała także, że na koniec III kwartału łączne przychody ze składek z ubezpieczeń na życie wyniosły 15,9 mld zł. Z tego aż 12,7 mld zł (wzrost o 5,1 proc.) przypadło na ochronne ubezpieczenia na życie (7,1 mld zł) i oraz wypadkowe i chorobowe (5,6 mld zł). Z kolei wypłaty z tytułu polis na życie wyniosły po III kwartałach 2022 r. 14,5 mld zł, z czego 5,1 mld zł to wypłaty z ubezpieczeń na życie o charakterze ochronnym. Było to o 8 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

"Ubezpieczyciele są drugim, po bankach, polskim instytucjonalnym nabywcą obligacji skarbowych. Na koniec III kwartału 2022 r. ulokowali 79,9 mld zł aktywów w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Dodatkowo 16,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Wynik finansowy netto rynku ubezpieczycieli wyniósł 3,8 mld zł, a zapłacony podatek dochodowy wyniósł 987 mln zł" - dodała Izba.

