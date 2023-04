Tym grozi całkowita eliminacja gotówki. Szokujący przykład z Kanady

- Wspieranie różnorodnych form płatności, w tym gotówki, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostępu do usług finansowych dla wszystkich obywateli Polski, a także dla ochrony prywatności, płynności i stabilności naszego systemu finansowego – twierdzi Instytut Staszica.

Jak wskazują eksperci Instytutu Staszica, planowane drastyczne obniżenie limitu transakcji gotówkowych w Polsce wywołało na nowo dyskusję o ewentualnym całkowitym odejściu od gotówki na rzecz pieniądza cyfrowego.

Zdaniem krytyków wprowadzenia limitów to tylko jeden z etapów, które mają doprowadzić do całkowitego wyeliminowania gotówki z obiegu.

Korzystanie z pieniądza cyfrowego może prowadzić do zanikania tradycyjnych miejsc pracy związanych z obsługą gotówki, co skutkować może wzrostem bezrobocia i nierównościami społecznymi.

Autorzy analizy z Instytutu Staszica uważają, że o ile obrót bezgotówkowy przyciąga swoimi zaletami w sytuacji, gdy stanowi świadomy wybór i jest po prostu jedną z możliwości realizowania płatności, o tyle sytuacja zmieniłaby się diametralnie, gdy zostałby on jedynym możliwym systemem obrotu pieniądzem bez tradycyjnej alternatywy.

Zwracać uwagę na zagrożenia związane z obrotem bezgotówkowym

Jako zagrożenia wskazują oni m.in. utratę dostępu do środków pieniężnych w przypadku awarii technicznych, cyberataków lub problemów z infrastrukturą cyfrową oraz wykluczenie społeczne różnych grup, m.in. osób starszych.

Jak twierdzą jej autorzy, często niedostrzeganym zagrożeniem jest ryzyko dla uczciwej konkurencji i wyhamowanie innowacyjności, co może spowodować ekskluzywna kontrola nad cyfrowym pieniądzem przez duże korporacje.

Brak alternatywy dla obrotu bezgotówkowego skutkować może działaniami opresyjnymi ze strony państwa.

Eksperci Instytutu zwracają także uwagę na możliwość wykorzystania braku alternatywy gotówkowej przez państwo do działań opresyjnych.

Kluczem jest niezależne zarządzanie polityką monetarną

- Najbardziej spektakularny przykład „możliwości”, jaki daje pieniądz cyfrowy rządzącym w odbieraniu wolności jednostkom, było wyłączenie dostępu do kont protestującym kierowcom ciężarówek w Kanadzie w lutym 2022 roku. Rząd, który nie potrafił poradzić sobie z protestami przeciwników regulacji dotyczących sektora transportu drogowego, wymógł na jednej z największych firm obsługujących transakcje cyfrowe wyłączenie dostępu do systemu protestującym kierowcom – czytamy w analizie Instytutu.

Zdaniem jej autorów, historia uczy, że własny pieniądz był w historii państw, w tym Polski, elementem kluczowym dla ich niezależności i suwerenności.

- Możliwość emisji i kontrolowania własnej waluty pozwala państwom na niezależne zarządzanie polityką monetarną, regulowanie gospodarki oraz finansowanie wydatków publicznych. W przypadku, gdy dominującym modelem staje się pieniądz cyfrowy, państwa mogą stracić kontrolę nad swoją polityką pieniężną, co może prowadzić do ograniczenia ich suwerenności oraz wpływu na stabilność finansową i gospodarczą – ostrzegają eksperci z Instytutu Staszica.

