Kredytobiorcy, którzy z lęku przed podwyżkami stóp zdecydowali się na kredyt o stałym oprocentowaniu, nie zobaczą teraz spadku rat związanych z wrześniową obniżką stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Jest jednak wyjście z tej sytuacji.

W środę, 6 września, Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynek i ścięła stopy procentowe aż o 75 pb. (większość ekonomistów spodziewała się obniżki co najwyżej o 25 pb.). To pociągnęło za sobą spadek WIBOR-u, który w czwartek, 7 września, wynosił już 5,87 proc. (dla 6-miesięcznego wskaźnika) i 6,07 (dla 3-miesięcznego). To spadek o 53 pb.

Dzięki temu rata średniego kredytu ze zmiennym oprocentowaniem opartego o WIBOR spadnie o około 200 zł.

Kredytobiorcy stałoprocentowi pozazdroszczą "wiborowcom"

Jak zauważa w środę, 13 września, "Business Insider Polska", w takiej sytuacji muszą sobie pluć w brodę ci kredytobiorcy, którzy z lęku przed podwyżkami stóp zdecydowali się na zamianę kredytu na oprocentowanie oparte o okresowo stałą stopę lub wzięli nowy kredyt na takich warunkach.

Ci kredytobiorcy i tak płacili wyższe odsetki od "wiborowców" w zamian za gwarancję, że raty nie pójdą jeszcze w górę. Teraz nie zobaczą spadku raty. Dodajmy, że banki najczęściej oferowały oprocentowanie stałe na 5 lat.

Warto też zauważyć, że popularność kredytów o stałej stopie w ostatnich dwóch latach mocno wzrosła. Jeszcze dwa lata temu stanowiły zaledwie 1 proc. wszystkich kredytów. Teraz jest to już 15 proc.

Rozwiązanie? Można próbować refinansować kredyt

"Business Insider" podkreśla, że jest jeszcze sposób, by wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Jak zauważa w komentarzu Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera, w praktyce taki kredyt można refinansować.

Co prawda Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) trochę ograniczyła ostatnio możliwość refinansowania kredytów ze stałym oprocentowaniem, ale nie całkowicie. Rekomendacja KNF zakazała zmiany w drugą stronę (ze stałej na zmienną stopę), ale pozwoliła na rozwiązanie pośrednie. Kredyt można refinansować innym kredytem, ale tylko takim z oprocentowaniem stałym i pod warunkiem, że okres obowiązywania nowej stawki stałej nie będzie krótszy niż dotychczasowy.

Ten wymagający trochę zachodu mechanizm działa tak, że po zrefinansowaniu kredytu nadal będziemy mieli okresowo stałą stopę, tyle że na niższym poziomie, często już uwzględniającą ostatnią decyzję RPP o obniżce.

