Tym razem wynik wyborów wpłynie na giełdę. Na te spółki warto zwrócić uwagę

Zarówno kontynuacja rządów, jak i przejęcie władzy przez opozycję mogą - krótkoterminowo - wpłynąć na warszawską giełdę. Sprawdzamy, jakie czynniki mogą kształtować notowania spółek.

Historia polskiego rynku kapitałowego nie pozostawia wątpliwości - wpływ wyborów parlamentarnych na giełdę i wycenę notowanych na niej aktywów był do tej pory marginalny.

Niektóre sektory gospodarki mogą jednak okazać się wrażliwe na zmianę władzy lub też jej kontynuację.

Na szczególną uwagę zasługują spółki z branż energetycznej, bankowej i pozostali najwięksi przedstawiciele spółek z dominującym udziałem Skarbu Państwa.

Nie ulega wątpliwości, że to nie krajowa polityka determinuje rytm wahań warszawskiej giełdy, lecz czynniki globalne warunkujące podejście do ryzyka. Krajowa scena polityczna - a raczej zachodzące na niej okresowe zmiany - nie jest jednak zupełnie bez znaczenia.

Zbliżające się wybory parlamentarne w Polsce mogą przynieść rozmaite rezultaty. Zarówno kontynuacja rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak i przejęcie władzy przez opozycję mogą tym razem wywrzeć krótkoterminowy wpływ na Giełdę Papierów Wartościowych (GPW). Pomimo tego, że historycznie wybory nie wpływały na wyceny spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Eksperci typują trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze wyborcze. Pierwszy to wygrana partii obecnie sprawującej władzę większością wystarczającą na sformowanie rządu. Drugi to wygrana zjednoczonej opozycji i zmiana władzy, a trzeci to wejście do sejmu pięciu ugrupowań z takim rozkładem mandatów, który uniemożliwi wyłonienie rządu. I ten trzeci scenariusz (wzmacniający ryzyko kolejnych wyborów na wiosnę 2024 roku) byłby zdecydowanie najgorszy dla rynku finansowego, który nie lubi niepewności.

Spółki Skarbu Państwa pod lupą; notowania narażone na większą zmienność

W indeksie WIG20 osiem spółek to te z dominującym udziałem Skarbu Państwa. Tylko cztery największe - Orlen, PKO BP, PZU i Pekao - posiadają łącznie aż 47 proc. udziału w indeksie. Oznacza to, że w praktyce to ich wahania determinują kierunek zmian indeksu. Zarządy tych spółek są wybierane z nadania politycznego.

O problemie, jaki na rynku kapitałowym tworzą od kilku lat państwowe spółki, mówił niedawno w rozmowie z WNP.PL Wiesław Rozłucki, pierwszy wieloletni prezes GPW w latach 1991-2006. Wskazywał on, że w Polsce zaniknął rynkowy fundament w postaci budowy wartości dla wszystkich akcjonariuszy.

- Po stronie politycznej widać mniejsze zainteresowanie giełdą, pojawiają się coraz to nowe podatki, opłaty. Priorytetem są wpływy do budżetu, a nie to, co powinno fundamentem każdego zdrowego rynku kapitałowego: budowanie wartości dla wszystkich akcjonariuszy - wskazał były prezes GPW.

Zmiana władzy w Polsce z pewnością doprowadziłaby do istotnych przetasowań na szczeblach kierowniczych największych państwowych spółek. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy, wskazują, że z jednej strony mogłoby to zmienić nastawienie części inwestorów, którzy skupiają się na aspektach ładu korporacyjnego i omijają te spółki ze względu na ich polityczne zaangażowanie, a z drugiej - grozić to może krótkoterminową destabilizacją i wzrostem niepewności. A rynki finansowe lubią stabilność.

Nie ulega wątpliwości, że okres powyborczy - niezależnie od finalnych wyników elekcji - może obfitować w podwyższoną zmienność na akcjach największych polskich państwowych spółek. Ich kierunek jest jednak równie trudny do przewidzenia jak sam wynik wyborów.

Spółki energetyczne, czyli cała nadzieja w stworzeniu NABE

Szczególną uwagę po wyborach należy także zwrócić na sektor energetyczny. Kierunek wahań notowań największych spółek sektora determinują ostatnimi czasy wszelkie informacje o tworzeniu - lub też zaniechaniu tworzenia - Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Głównym zadaniem Agencji ma być zakup od PGE, Taurona, Enei i Energi aktywów węglowych w celu umożliwienia im transformacji w kierunku niskoemisyjnych źródeł. Główne zarzuty opozycji w tej sprawie to ryzyko wprowadzenia monopolu państwowego w energetyce węglowej, co spowoduje wyższe ceny energii. Nie można więc zakładać, że w przypadku wygranej opozycji NABE faktycznie powstanie.

Aktywa węglowe ciążą energetycznym gigantom, wycenianym na poziomach rzędu 30 proc. wartości księgowej. Każda informacja o poślizgu w tworzeniu NABE powodowała do tej pory załamanie kursów.

W połowie września 2023 roku minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział WNP.PL, że w przypadku wyborczej wygranej PiS w nowej kadencji nastąpi powrót do koncepcji powołania NABE.

Sektor bankowy - jeden scenariusz byłby szczególnie niekorzystny

Także z punktu widzenia sektora bankowego zbliżające się wybory mogą być istotne. Zdaniem analityków perspektywy dla sektora są obiecujące niezależnie od tego, czy wybory wygra opozycja, czy partia obecnie rządząca. Jednak, gdyby wybory nie przyniosły rozstrzygnięcia, wówczas notowania banków mogłyby znaleźć się pod spadkową presją. Spowodować mogłoby to ucieczkę kapitału zagranicznego z naszego rynku w obliczu politycznej niepewności.

Także potencjalne działania Rady Polityki Pieniężnej mogą mieć znaczenie. Obecnie RPP skupia się na ożywieniu gospodarczym i obniża stopy procentowe. To znacząco zmniejsza wynik odsetkowy banków, ale pobudza akcję kredytową. Według analityków nie jest oczywiste, że RPP - również przy zmianie władzy - będzie kierować się tymi samymi kryteriami przy podejmowaniu decyzji ws. kosztu pieniądza.

Dodatkowo większość banków na GPW to spółki państwowe, wobec czego przy ewentualnej zmianie władzy mogłoby i tutaj dojść do zmian na szczeblach kierowniczych, o których pisaliśmy wyżej. Analitycy, z którymi rozmawialiśmy, wskazują, że zmiany mogłyby być pozytywne, gdyż akurat w zarządach banków znalazłoby się wówczas więcej profesjonalistów bezpośrednio związanych z rynkiem.

Z perspektywy szerokiego rynku akcyjnego zwiększyć popyt wśród inwestorów - zwłaszcza zagranicznych - mogłaby zmiana władzy w Polsce. Spowodowałoby to wzrost prawdopodobieństwa uzyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy, które pobudziłyby polską gospodarkę.

Jednak i tutaj pojawia się pewna wątpliwość. Na początku października "Financial Times" poinformował, że Komisja Europejska zamierza odblokować kwotę 13 mld euro z funduszy UE przeznaczoną dla Węgier, zamrożoną do tej pory ze względu na obawy dotyczące łamania praworządności. Na Węgrzech do zmiany władzy nie doszło, więc podobnych kroków nie można wykluczyć także w przypadku Polski.

Niniejszy tekst nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, jak również nie faworyzuje żadnego ugrupowania politycznego. Ma charakter wyłącznie informacyjny.