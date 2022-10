Tymczasowa podwyżka podatku VAT zostanie z nami na kolejny rok

Obniżenie głównej stawki podatku od towarów i usług z 23 proc. do 22 proc. wiązałoby się z ubytkiem w budżecie sięgającym 9,1 mld zł, a powrót do 7-proc. stawki VAT oznaczałoby dla państwowej kasy utratę kolejnych 3,5 mld zł - wynika z szacunków Ministerstwa Finansów.

Wybrane niższe stawki VAT w ramach tarczy antyinflacyjnej będą obowiązywać do 31 grudnia 2022 roku i w kolejnych latach, o ile wydatki na obronność będą wynosiły 3 proc. PKB.

W ustawie podpisanej przez prezydenta przesądzono, że w przyszłym roku nie będzie jednak globalnej obniżki stawek podatku VAT, która likwidowałaby tymczasową podwyżkę podatku wprowadzoną jeszcze przez rząd PO-PSL.

Spadek stawek VAT z 8 proc. na 7 proc. i z 23 proc. na 22 proc. oznaczałby, że budżet państwa straciłby kwotę rzędu 12,6 mld zł.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą tarczę antyinflacyjną - poinformowała 24 października br. Kancelaria Prezydenta RP. Oznacza to, że niższe stawki VAT m.in. na żywność i paliwa będą obowiązywać do 31 grudnia 2022 roku i w kolejnych latach, o ile wydatki na obronność będą wynosiły 3 proc. PKB.

Ustawy wydłuża działanie tarczy antyinflacyjnej, o oznacza utrzymanie obniżenia stawek VAT

Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wydłuża ona działanie tarczy antyinflacyjnej, co oznacza m.in. utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczących żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów.

Przewidziana w tarczy stawka 0 proc. VAT będzie nadal obejmować podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5-proc. podatkiem. Zerowa stawka VAT będzie miała też zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 roku 8 proc.).

Stawka 5 proc. VAT będzie mieć zastosowanie do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 roku 8 proc.), a 8 proc. VAT - do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

W 2023 roku nie będzie obniżki stawek VAT z powodu wydatków na obronność

W ustawie podpisanej przez prezydenta przesądzono także, że w przyszłym roku nie będzie obniżki stawek podatku VAT. Nowelizacja przewiduje utrzymanie stawek VAT na dotychczasowym, podwyższonym poziomie 8 i 23 proc. w przyszłym roku, co - jak uzasadniono - związane jest z planowanym skokowym wzrostem wydatków na obronność.

„Od 2024 roku podwyższone o 1 pp stawki VAT będą stosowane w oparciu o nowy mechanizm powiązany z poziomem wydatków na obronność. Stawki będą utrzymywane, dopóki łączne wydatki na obronność będą utrzymywać się powyżej 3 proc. PKB” - wynika z ustawy.

Decyzję o podwyżce podatku VAT podjęła poprzednia koalicja PO-PSL. Zmiana miała być tymczasowa, trwa jednak do dzisiaj. Wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na jedną z poselskich interpelacji ujawnił, że spadek VAT z 8 proc. na 7 proc. to strata dla budżetu ok. 3,5 mld zł. W przypadku zmiany głównej stawki podatku z 23 proc. na 22 proc., kasa państwa zubożałaby o ok. 9,1 mld zł. Łącznie budżet straciłby więc kwotę rzędu 12,6 mld zł.

