Tyszkiewicz: Rozszerzenie pomocy dla przedsiębiorców działających przy polsko-białoruskiej granicy to krok w dobrą stronę

Rozszerzenie pomocy przedsiębiorcom w związku z sytuacją na granicy z Białorusią to krok w dobrą stronę - powiedział w niedzielę podlaski poseł PO Robert Tyszkiewicz. Także przedsiębiorcy podkreślali, że dzięki tej pomocy będą mogli przetrwać ten trudny czas.

"Po dwóch miesiącach batalii mamy w końcu pierwszy ważny krok w kierunku dobrych, sprawiedliwych rekompensat dla przedsiębiorców działających w strefie, wcześniej stanu wyjątkowego, teraz w strefie zakazu" - powiedział w niedzielę w Białymstoku podczas konferencji prasowej Tyszkiewicz.

Odniósł się w ten sposób do przyjętych w miniony czwartek przez Sejm poprawek, które m.in. rozszerzają katalog podmiotów dotkniętych stanem wyjątkowym przy granicy, mogących otrzymać rekompensaty. Tyszkiewicz poinformował, że poprawkami 14 grudnia zajmie się Senat. Wyraził też nadzieję, że na przyszłotygodniowym posiedzeniu zajmie się tym ponownie Sejm. "Potem jest już kwestia przepisów wykonawczych do tych ustaw, kiedy rząd je przedstawi" - powiedział.

Tyszkiewicz zauważył, że o rozszerzenie katalogu rekompensat apelowali też sami przedsiębiorcy ze strefy. Chodziło o to, aby - jak tłumaczył - rozszerzyć katalog dostępu do rekompensat poza branże wymienione dotychczas w ustawie, czyli związane tylko branżą turystyczną. Dodał, że Sejm przyjął poprawkę, która pozwala wojewodzie wypłacać rekompensaty firmom spoza katalogu wymienionego w ustawie. "Ta poprawka daje możliwość szerszego dostępu przedsiębiorcom, nie ze względu na branżę w jakiej działają, ale ze względu na straty, jakie ponoszą w związku z zakazem wjazdu (na ten teren - PAP)" - wyjaśnił.

Poseł podkreślił, że chodzi o to, aby nie dopuścić do upadłości i utraty miejsc pracy w strefie przygranicznej. "Stan wyjątkowy, ochrona bezpieczeństwa granic nie może być na koszt mieszkańców, nie może być na koszt przedsiębiorców" - powiedział Tyszkiewicz. Zaznaczył, że muszą oni mieć dostępne rekompensaty za straty, które w związku z tym ponoszą.

Podczas konferencji głos zabrali też przedsiębiorcy. Andrzej Malinowski, który prowadzi w Białowieży hotel i zatrudnia 90 osób poinformował, że w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego od 2 września nie może przyjmować turystów. "Nie z naszej winy został wprowadzony stan wyjątkowy, a jednocześnie musimy w jakiś sposób przetrwać" - oświadczył.

Dodał, że w związku z ustawą o stanie wyjątkowym mógł się ubiegać jedynie o jeden miesiąc rekompensaty ze względu na zasadę de minimis. "Teraz pojawiło się światełko w tunelu i te regulacje (...) pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość" - powiedział przedsiębiorca. Ocenił, że bez rządowej pomocy "nie przetrwa".

Według Marka Czarnego, który także prowadzi hotel w Białowieży, większość firm wzdłuż granicy żyje z turystyki, a - "nie ma obłożenia, nie ma dochodów". Dlatego też - jak podkreślił - z dużą satysfakcją przyjął poparcie poprawek ponad podziałami.

Głos zabrała też Ewelina Grygatowicz, która na przejściu granicznym w Kuźnicy prowadzi agencję celną. Przejście to w związku z kryzysem migracyjnym zostało zamknięte 9 listopada do odwołania. Grygatowicz mówiła, że zatrudnia 16 pracowników i w momencie zamknięcia przejścia została "bez żadnej pomocy". Dodała, że za listopad ma ok. 60 tys. zł strat.

Przypomniała, że razem z innymi przedsiębiorcami działającymi na przejściu i w jego okolicach wysłała do premiera RP list z prośbą o rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do pomocy.

Zgodnie z uchwaloną pod koniec września ustawą o rekompensacie, firmy z branży turystycznej z terenu objętego stanem wyjątkowym mogą się starać o rekompensatę w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z prowadzonej działalności na terenie objętym stanem wyjątkowym. Podstawą do wyliczeń są czerwiec, lipiec i sierpień 2021 roku.

Jak informował pod koniec listopada Podlaski Urząd Wojewódzki, do 24 listopada urząd wydał 76 decyzji o przyznaniu firmom rekompensat. Wysokość przyznanych środków wyniosła blisko 3 mln zł.

Od 1 grudnia do 1 marca przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy miejscowi przedsiębiorcy. Zakaz wprowadzono w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim przylegających do granicy z Białorusią. Wcześniej na tym samym obszarze, od 2 września do 30 listopada, obowiązywał stan wyjątkowy. Obostrzenia są związane w związku z kryzysem migracyjnym.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl