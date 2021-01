Ubiegłoroczne dochody budżetu mogły przekroczyć 410 mld zł

Ubiegłoroczne dochody budżetu państwa mogły przekroczyć 410 mld zł a deficyt był poniżej poziomu 100 mld zł - poinformował podczas poniedziałkowego posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów publicznych wiceminister finansów Sebastian Skuza.

"Mogę powiedzieć o budżecie zamkniętym w roku 2020, że deficyt będzie znacznie niższy od deficytu przyjętego w nowelizacji ustawy budżetowej. Będzie o na pewno poniżej 100 mld zł. Ten dużo lepszy wynik będzie zasługą w dużej mierze (...) lepszych wpływów, jeżeli chodzi o stronę dochodową" - powiedział Skuza.

"Wykonanie wydatków będzie praktycznie zbliżone do nowelizacji ustawy budżetowej, natomiast dochody będą dużo wyższe niż w roku 2019. Ostrożnie mówiąc, myślę, że będzie to dużo powyżej 410 mld zł. (...) Mówię to z dużą dozą ostrożności na dzień dzisiejszy. Myślę, że te dane mogą być jeszcze zdecydowanie lepsze" - dodał.

Zgodnie z nowelizacją zeszłorocznego budżetu, deficyt w 2020 r. roku został podniesiony z zerowego do 109,3 mld zł. Limit wydatków budżetowych wzrósł o 72,7 mld zł do 508 mld zł. Dochody zostały oszacowane na 398,7 mld zł.

Skuza w poniedziałek w Senacie przedstawiał na posiedzeniu komisji budżetu i finansów publicznych przyjętą w grudniu ubiegłego roku przez Sejm ustawę budżetową na rok 2021. Przewiduje ona, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł. Oznacza to, że tegoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł.