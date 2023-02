Ubiegłoroczne finansowanie Grupy EBI ma wygenerować inwestycje warte 260 mld euro

Finansowanie zaoferowane w 2022 r. przez Grupę EBi ma wygenerować inwestycje warte 260 mld zł i stworzyć 950 tys. miejsc pracy do 2025 r. - poinformowała w czwartek Grupa. Dodano, że w ub.r. Grupa na inwestycje przyczyniające się do uniezależnienia UE od importu paliw kopalnych przeznaczyła ponad 17 mld euro.

Jak poinformowano w czwartkowym komunikacie łączne finansowanie Grupy EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego) podpisane w zeszłym roku wyniosło 72,5 mld euro. Te środki mają wesprzeć inwestycje o wartości ok. 260 mld euro i stworzyć 950 tys. miejsc pracy do 2026 r. Blisko połowa pożyczek EBI w UE (45,9 proc.) została przyznana do realizacji projektów w regionach objętych polityką spójności.

Całkowite finansowanie EBI przyznane na projekty zrównoważonej energii w UE osiągnęło kwotę 17,06 mld euro. Jak wyjaśniono, pieniądze te przeznaczone będą na inwestycje prowadzące do uniezależnienia UE od importu paliw kopalnych.

Cytowany w komunikacie prezes EBI Werner Hoyer podkreślił podczas publikacji rocznych wyników w Brukseli, że Grupa wywiązała się z obietnic i przekroczyła zakładane wcześniej cele. "Bank UE wykorzystuje pełną skalę swojej siły finansowej, aby złagodzić gospodarcze skutki nieuzasadnionej agresji Putina i stworzyć solidną podstawę dla trwałego ożywienia gospodarczego" - podkreślił.

Jak przekazano EBI zaoferował Ukrainie natychmiastową pomoc zaraz po wybuchu wojny, wypłacając w zeszłym roku 1,7 mld euro. Środki te zostały przekazane na sfinansowanie najpilniejszych napraw zniszczonej infrastruktury. Zapewniono jednocześnie, że bank pozostaje zaangażowany w intensyfikację działań na Ukrainie, zgodnie z mandatem udzielonym przez przywódców UE.

Dodano, że oprócz wsparcia dla Ukrainy, EBI Global podpisał w 2022 r. nowe finansowanie w wysokości 9,1 mld euro, dzięki czemu łączna wartość operacji EBI w zakresie globalnych partnerstw rozpoczętych w 2022 r. wyniosła 10,8 mld euro.

Bank przekazał, że na zielone inwestycje przekazano w 2022 r. 36,5 mld euro (58,3 proc. całości finansowania), co oznacza, że bank wypełnił swoje zobowiązanie do przeznaczenia co najmniej połowy swoich zasobów na działania w dziedzinie klimatu i zrównoważonego rozwoju środowiska. To oznacza - jak podkreślono - znacznie wyprzedzenie określonego celu na 2025 r.

"Ogólnie rzecz biorąc, Grupa EBI jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu, jakim jest wsparcie 1 biliona euro w ramach zielonego finansowania w tej dekadzie, wspierając już inwestycje o wartości 222 mld euro w ciągu ostatnich dwóch lat" - podkreślono.

Cytowana wiceszefowa EBI Teresa Czerwińska podkreśliła, że 2022 r. był też dobrym rokiem dla Polski. "Wielkość finansowania z Grupy EBI wyniosła 5,4 mld euro. Polska jest w czołówce krajów UE wykorzystujących środki z EBI i jesteśmy dumni, że tak znaczące wsparcie pomoże zdynamizować zieloną transformację i rozwój polskiej gospodarki" - wskazała.

Wyniki finansowe za ub.r. w Polsce Grupa EBI planuje opublikować 10 marca.

Europejski Funduszu Inwestycyjny (EFI) w 2022 r. przeznaczył z kolei ponad 9 mld euro na małe przedsiębiorstwa oraz na projekty klimatyczne i infrastrukturalne. Te środki mają zmobilizować ok. 97 mld euro inwestycji w tych obszarach. Ok. jednej trzeciej kwoty przeznaczono na obszary zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji, a 27 proc. zainwestowano w mniejsze przedsiębiorstwa działające w dziedzinie innowacji i cyfryzacji.

"W obliczu trudnych perspektyw gospodarczych w 2023 r. EFI planuje kontynuować wdrażanie wielotematycznego programu InvestEU i uzupełnić go o nowe plany, takie jak inicjatywa European Tech Champions Initiative, która ma zostać uruchomiona w nadchodzących tygodniach w celu wsparcia innowacyjności nawet na bardzo wczesnym etapie. Co najważniejsze, inwestycje kapitałowe EFI w zielone branże wesprą plan REPowerEU mający na celu wyeliminowanie zależności od importu paliw kopalnych" - dodano.

Przypomniano ponadto, że po wybuchu pandemii COVID-19 przy wsparciu 22 państw członkowskich Grupa EBI stworzyła Europejski Fundusz Gwarancyjny (EFG), który w ciągu ok. dwóch lat działalności przeznaczył 20,9 mld euro (z dostępnych 24,4 mld euro) w postaci kredytów, gwarancji, kapitału własnego i quasi-kapitału finansowania, aby umożliwić przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, przetrwanie pandemii i wyjście z niej. Zgodnie z szacunkami finansowanie EFG ma zmobilizować 183,47 mld euro inwestycji.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją UE udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są państwa członkowskie Wspólnoty. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach: infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). EFI, to spółka zależna EBI, która jest największym w Europie podmiotem finansującym venture capital i private equity.

