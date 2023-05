UBS: jeśli 800 plus zostanie wprowadzone w 2024 r., będzie czynnikiem pro-inflacyjnym

Podwyżka świadczenia 500 plus do 800 plus oznacza wzrost wydatków o 24 mld zł rocznie, tj. o 0,6 proc. PKB; jeśli nowe świadczenie zostałoby wprowadzone w 2024 r., byłoby czynnikiem zwiększającym inflację – ocenili analitycy z UBS.

W niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił m.in., że świadczenie 500 plus od nowego roku zostanie zastąpione nową stawką - 800 plus. Na konferencji w KPRM premier Mateusz Morawiecki poinformował, że "prawdopodobnie w czerwcu będzie okres konsultacji społecznych (projektu), następnie przyjęcie na rządzie".

Jak zauważyli eksperci z UBS, koszty 500 plus dla budżetu to ok. 40 mld zł rocznie (1,1 proc. PKB), a jego podwyżka o 60 proc. do 800 zł oznacza wzrost wydatków o kolejne 24 mld (0,6 proc. PKB). Zaznaczyli, że kluczowy dla ostatecznej oceny wpływu ekonomicznego programu będzie sposób jego finansowania.

Wskazali jednak, że zapowiedziana podwyżka świadczenia 500 plus, jeśli zostanie wprowadzona w 2024 r., byłaby znacznym poluzowaniem polityki fiskalnej skierowanym do konsumentów, tym samym będąc czynnikiem zwiększającym inflację.

Zaproponowane zmiany - w opinii analityków - będą pozytywne dla spółek handlowych takich jak Allegro, LPP czy Pepco oraz w mniejszym stopniu dla sprzedawców żywności. Przedstawiciele UBS spodziewają się jednocześnie, że z uwagi na pro-inflacyjny wpływ propozycji programowych, obniżka stóp procentowych będzie przebiegała wolniej. Przełoży się to na korzyści dla banków w latach 2024-2025 z uwagi na wyższe marże odsetkowe w latach 2024-2025.

Zgodnie z szacunkami UBS, deficyt sektora finansów publicznych (general government) spadnie z 4,7 proc. PKB w tym roku do 2,9 proc. PKB w 2024 r. bez uwzględnienia dodatkowych 0,6 proc. PKB wynikających z świadczenia 800 plus, którego wprowadzenie - jak zaznaczyli - wydaje się być uzależnione od wyniku wyborów.

