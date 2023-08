Bankowy UBS dokona poważnych zmian w kierownictwie. Mają być ogłoszone w poniedziałek i są powiązane z przejęciem przez UBS Credit Suisse.

Informacje o planowanych zmianach potwierdziła agencja Reuters, a informował o nich także zagraniczny Business Today. Przetasowania mają mieć miejsce w ścisłym kierownictwie bankowego giganta. Ich cel jest jeden - usprawnić integrację w strukturach UBS - pozostałości przejętego Credit Suisse.

Z racji, że UBS to nie ujednolicony bank, a raczej konglomerat, zmiany mają dotknąć te grona decyzyjne w jego strukturze, które odpowiadają za takie sfery jak: usługi bankowe dla sektorów zdrowotnego, sprzedażowego i kredytowego. Źródła Reutersa są przekonane, że kilka nazwisk związanych z UBS od wielu lat będzie musiało się z grupą bankową rozstać.

Nazwiska i uzasadnienia, czyli kto i kogo zastąpi?

CEO UBS Sergio Ermotti uprzedzał już wiele tygodni temu, że zintegrowanie w jeden podmiot obu bankowych przedsięwzięć - UBS i Credit Suisse - nie będzie przyjemne i pociągnie za sobą zwolnienia.

Spekuluje się, że wśród kluczowych osób, których odejścia należy się spodziewać jest Jeff Rose, odpowiedzialny za globalne usługi UBS na rynkach konsumenckim i sprzedaży detalicznej. Jego miejsce ma zająć Jon Levin, który przeszedł do UBS z Credit Suisse, gdzie odpowiadał za projekty inwestycyjne.

Źródła w UBS nie są przekonane także o przyszłości Matta Eilersa. Jest on obecnie odpowiedzialny za projekty sponsorskie UBS. Za to prawie pewne jest, że restrukturyzacja i zmiany w kierownictwie nie dosięgną Roba DiGii. Jest on dyrektorem odpowiedzialnym za projekty dla ochrony zdrowia, jakie oferuje UBS. Spekuluje się nawet, że może zmienić stanowisko na bardziej odpowiedzialne, czyli po prostu awansować.

Większość tych informacji jednak jest podawanych z dużą dozą niepewności, jako że decyzje jeszcze nie zapadły. Próby pozyskania przez agencje informacyjne komentarza ze strony Rosea, Eilersa, czy DiGii nie powiodły się. Na zapytania skierowane do zespołu prasowego UBS także nie otrzymano odpowiedzi.

Bankowym półświatkiem ciągle targają wstrząsy i plotki

To nie pierwsze tak poważne spekulacje dotyczące zmian w gronach decyzyjnych UBS. W piątek mówiło się sporo o możliwych zmianach w grupach odpowiedzialnych za projekty technologiczne i telekomunikacyjne bankowej grupy. Zauważa się, że odpowiedzialny za cały proces unifikacji UBS i Credit Suisse Ermotti buduje zespół tak, aby nie tylko złagodzić wstrząsy, ale i by przygotować potencjalne nowe działania.

UBS ma w planach rozwój na największym bankowym rynku, jakim są Stany Zjednoczone.

Przejęcie Credit Suisse, czyli horror w bankowym świecie

Nim jednak ten cel może znów pojawić się w centrum zainteresowania Eilersa i jego kolegów muszą zamknąć rozpoczęty w pierwszej połowie roku proces unifikacji z Credit Suisse.

Przypomnijmy, że Credit Suisse był drugim co do wielkości bankiem w Szwajcarii. Stanął przed ryzykiem upadłości w połowie marca. Władze Szwajcarii nie mogły pozwolić, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością.

Credit Suisse został zaliczony bowiem przez Financial Stability Board (organ nadzoru globalnego systemu finansowego powołany przez państwa grupy G20) do 30 banków istotnych systemowo, które nie mogą upaść ze względu na znaczenie dla finansów świata.

Niekontrolowany upadek tak poważnej instytucji finansowej odbiłby się na całej gospodarce Szwajcarii, poważnie nadwyrężyłby reputację szwajcarskiego systemu finansowego i co więcej mógłby wywołać światowy kryzys podobny do tego z 2008 r.

Dlatego też zarówno rząd federalny, jak i Szwajcarski Bank Narodowy zaangażowały się w akcję ratunkową i przejęcie Credit Suisse przez jego dotychczasowego największego konkurenta, czyli UBS.

Jak oceniał wówczas tę sytuację dla WNP.PL lider doradztwa dla sektora finansowego w Deloitte Polska Przemysław Szczygielski: - Przejęcie Credit Suisse przez UBS dowodzi dojrzałości światowego systemu bankowego.

