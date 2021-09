Uczciwy VAT. Trwa walka o miliardy

Skuteczna walka z oszustwami VAT to gra o stawkę kilkunastu miliardów dla budżetu państwa. To jeden z wniosków raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przedstawionego podczas konferencji „Uczciwy VAT – zysk dla wszystkich”, która odbyła się 22 września w Warszawie. Była to pierwsza tego rodzaju konferencja poświęcona w całości problemowi oszustw VAT i ich wpływowi na gospodarkę.

W wystąpieniu otwierającym wydarzenie premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę m.in., że sprawne działanie państwa, skutecznie eliminującego przestępstwa gospodarcze jest działaniem budującym równą i uczciwą konkurencję rynkową i działania te są doceniane przez przedsiębiorców.

Podkreślił, że sprawne instytucje fiskalne i podatkowe powinny być pomocne uczciwie rozwijającym biznes.

Jakkolwiek w ostatnich tygodniach spieraliśmy się o wysokość składki zdrowotnej, to cieszę się, że w temacie uczciwy VAT, uczciwe płacenie podatków, nadajemy na jednej długości fali - powiedział.

