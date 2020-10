Udostępniono do konsultacji proj. rozporządzenia MC dot. danych w CEPiK

Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów udostępniono na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Jak wyjaśniono, potrzeba wydania nowego rozporządzenia związana jest z wejściem w życie 4 grudnia 2020 r. ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, co spowoduje uchylenie pośrednie obowiązującego aktualnie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia uwzględnia podmioty dodane do katalogu podmiotów uprawnionych do dostępu do danych z centralnej ewidencji pojazdów (podmiot odpowiedzialny za prowadzenie katalogu marek i typów pojazdów homologowanych i dopuszczonych do ruchu na terytorium RP oraz Straż Leśną i Straż Parku) - określając zakres danych, do którego te podmioty będą miały dostęp na potrzeby realizacji swoich ustawowych zadań.

Na zgłaszanie uwag resort dał zainteresowanym pięć dni, uzasadniając to potrzebą szybkiego procedowania projektu.

Wchodząca 4 grudnia w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym wprowadza też m.in. możliwość rejestracji przez internet samochodów dla sprzedawców nowych aut, a także znosi obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy w Polsce.