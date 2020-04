Udostępniono nową wersję projektu rozporządzenia MC dot. bezpieczeństwa 5G

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniono w czwartek nową wersję projektu rozporządzenia Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącą bezpieczeństwa sieci 5G.

Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług.

Resort przeprowadził już w tym roku dwie rundy konsultacji publicznych nad kolejnymi wersjami projektu tego rozporządzenia.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do wersji projektu udostępnionej w czwartek, "propozycje strony społecznej zgłoszone w trakcie konsultacji wskazywały na konieczność doprecyzowania kwestii unikania uzależnienia od jednego producenta".

"Termin ten nie był dostatecznie precyzyjnie sformułowany i nie wskazywał jednoznacznie, że wynika z niego obowiązek dywersyfikacji. Doprecyzowano zatem, że nie chodzi o proces +unikania uzależnienia+, a osiągnięcie konkretnego efektu - środek określono jako zagwarantowanie braku uzależnienia" - wskazało MC.

W ocenie resortu, konieczne jest rozważenie dywersyfikacji elementów sieci telekomunikacyjnej i nie ulega wątpliwości, że "w niektórych przypadkach będzie to niemożliwe bądź bardzo utrudnione - stąd nie wskazuje się w procentowy sposób, ile urządzeń powinno być od różnych producentów".

Zdaniem MC, kluczowe dla bezpieczeństwa sieci 5G jest zapewnienie, że każdy operator telekomunikacyjny posiada odpowiednią strategię wykorzystania wielu dostawców w różnych częściach sieci 5G w zakresie ograniczeń technicznych oraz wymogów interoperacyjności w celu uniknięcia zależności od pojedynczego dostawcy oraz uznanych jako tych o zwiększonym poziomie ryzyka.

Obecnie trwa ogłoszona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej 6 marca 2020 r. aukcja na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz przeznaczony pod 5G. Pierwszy etap - składania ofert wstępnych - został na razie zawieszony w związku epidemią koronawirusa.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio - a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Taka technologia ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy (Internet of Things - IoT), usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.