Udział Skarbu Państwa w Orlenie po fuzji z Lotosem wzrósł do 35,66 proc.

Udział Skarbu Państwa w kapitale PKN Orlen po połączeniu z Lotosem wzrósł do 35,66 proc. ogólnej liczby głosów z 27,52 proc. przed fuzją - poinformował Orlen w czwartkowym komunikacie giełdowym.

"Aktualnie Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych posiada 223 mln 414 tys. 424 akcje PKN Orlen, co stanowi 35,66 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania 223 mln 414 tys. 424 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 35,66 proc. ogólnej liczby głosów" - podano w komunikacie giełdowym Orlenu.

Koncern dodał, że przed zmianą Skarb Państwa posiadał 117 mln 710 tys. 196 akcji PKN Orlen, co stanowiło 27,52 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniało do 117 mln 710 tys. 196 głosów na walnym, co stanowiło 27,52 proc. ogólnej liczby głosów.

Spółka wyjaśniła, że w sprawie pakietu akcji Skarbu Państwa wpłynęło do niej zawiadomienie od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych o zwiększeniu stanu posiadania akcji na skutek dokonania w dniu 1 sierpnia 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia PKN Orlen ze spółką Grupa Lotos.

Na początku sierpnia prezes Orlenu Daniel Obajtek oświadczył, że proces rejestracji połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos zamyka proces fuzji.

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia kontroli kapitałowej przez PKN Orlen nad Grupą Lotos koncern podpisał z ówczesnym Ministerstwem Energii 27 lutego 2018 r. 20 czerwca tego roku PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos.

Wcześniej, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, 12 stycznia br. PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z przejęciem Grupy Lotos. Informowano wtedy m.in., że węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Grupy Lotos w Polsce, natomiast PKN Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Obszar logistyki paliw i asfaltu w ramach spółki Lotos Terminale kupi Unimot. Natomiast Lotos Biopaliwa kupi firma Rossi Biofuel.

Jak wskazywał wtedy PKN Orlen, koncern wynegocjował jednocześnie z Saudi Aramco, że kupi on 30 proc. akcji gdańskiej rafinerii Grupy Lotos. Uzgodnił też długoterminowy kontrakt na dostawy od 200 tys. do 337 tys. baryłek ropy dziennie, przy czym docelowy wolumen dostaw saudyjskiego surowca powinien wynieść 20 mln ton rocznie. Według PKN Orlen dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen - już po przejęciu Lotosu - zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz w Czechach.

