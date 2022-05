Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wyniósł w kwietniu 8,9 proc. - GUS

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w kwietniu w Polsce 8,9 proc. wobec 9,4 proc. w marcu - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale w sprzedaży spadek tego udziału wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (z 23,4 proc. przed miesiącem do 21,0 proc.), "tekstylia, odzież, obuwie" (odpowiednio z 26,7 proc. do 24,4 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (z 18,2 proc. do 17,4 proc.).

Według GUS w kwietniu w porównaniu z marcem odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących o 4,0 proc.

