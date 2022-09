Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wyniósł w sierpniu 8,9 proc. - GUS

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w sierpniu w Polsce 8,9 proc. wobec 8,4 proc. w lipcu - podał Główny Urząd Statystyczny.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

GUS podał, że w sierpniu 2022 r. w porównaniu z lipcem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o 6,6 proc.

Z danych GUS wynika, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" z 21,5 proc. przed miesiącem do 22,2 proc. oraz "meble, rtv, agd" z 16,1 proc. do 16,6 proc.

Natomiast spadek udziału odnotowano w grupie "tekstylia, odzież, obuwie" z 22,8 proc. do 21,1 proc.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl