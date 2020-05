Udzielaniu pomocy publicznej na ratowanie firm z poprawkami

Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju poparła we wtorek rządowy projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji firm i zaproponowała do niego poprawki, które mają ułatwić uzyskanie firmom tej pomocy. Projekt zakłada udzielenie m.in. krótkookresowych pożyczek.

We wtorek Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców i zaproponowała poprawki.

Wśród szeregu poprawek biura legislacyjnego o charakterze redakcyjnym, komisja zarekomendowała poprawki merytoryczne zgłoszone przez klub PiS, które - jak mówił przewodniczący Krzysztof Tchórzewski (PiS) - mają na celu maksymalne uproszczenie zasad udzielania pomocy dla przedsiębiorców bez zmiany istoty ustawy.

Wymienił wśród nich m.in. uproszczenie wniosków o pomoc, usunięcie katalogu obowiązkowych załączników do wniosku oraz zapisy dotyczące zabezpieczenia pożyczki jako elementu fakultatywnego a nie obowiązkowego, co może wpłynąć na jej wysokość, a nie samo przyznanie.

Tchórzewski podkreślił, że w tych poprawkach chodzi o rezygnację z nadmiernego formalizmu, "żeby łatwiej przedsiębiorca uzyskał pomoc, jeśli mu się należy".

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur wskazał, że w ustawie przygotowano instrumenty wsparcia, które pomogą przedsiębiorcom w kłopotach utrzymać płynność finansową w czasie przygotowań działań naprawczych i umożliwią ich sfinansowanie w ramach planu restrukturyzacyjnego.

Przypomniał, że w pierwszym etapie mierzenia się z koronakryzysem w tarczy antykryzysowej uruchomiono instrumenty ratunkowe oferowane przez PFR, BGK i ARP, które mają działanie doraźne i krótkoterminowe. Jak mówił, mają one na celu pomóc firmom przetrwać szok związany z zamknięciem gospodarki.

"Ta ustawa, to jest działanie, które nie ma charakteru szybkiej interwencji, szybkiej pomocy, tylko jest nastawione na strukturalną pomoc tym firmom, które będą miały na tyle poważną sytuację, że będą potrzebowały głębokiej restrukturyzacji" - mówił w Sejmie Mazur.

Wskazał, że celem tej pomocy jest dostarczenie takich narzędzi, które pozwolą na długotrwałą restrukturyzację nawet w perspektywie 10 lat. Pomoc ta może wynosić nawet do 10 mln euro na jedną firmę.

Jak wyjaśnił, rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają pomóc wszystkim typom firm: małym, średnim i dużym, bez względu na branżę i lokalizację geograficzną. Operatorem tej pomocy ma być Agencja Rozwoju Przemysłu.

"Na wsparcie przeznaczono 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat, przedsiębiorcy będą mogli też uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o łącznej wartości 50 mln zł rocznie" - zaznaczył i dodał, że te pieniądze trafią do firm jesienią.

Wiceminister podkreślał, że proponowana ustawa jest zgodna z wytycznymi KE dotyczącymi pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw. "To są wytyczne z 2014 r. Oznacza to, że ta pomoc nie będzie się sumowała do tej pomocy, która jest udzielana w tych instrumentach, które już zostały uruchomione. Czyli jeżeli jakaś firma otrzyma w ramach tarczy antykryzysowej, czy tarczy finansowej pomoc, to ta pomoc nie będzie się sumowała. Będzie mógł sięgnąć także po mechanizmy i rozwiązania, które proponowane są w tej ustawie" - tłumaczył we wtorek.

Według projektodawcy, celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. "Ustawa zakłada również wariant, w którym w tym okresie sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować. Wtedy jest zobowiązany jedynie do złożenia takiego oświadczenia i do zwrotu pożyczki" - poinformowało Ministerstwo Rozwoju.

Drugi typ pomocy to tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy. Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie - wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Będzie ona mogła być udzielana jako kontynuacja pomocy na ratowanie - wtedy przybiera formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

Ostatni typ, to pomoc na restrukturyzację. Jak tłumaczy resort rozwoju, "będzie ona przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności". Pomoc na restrukturyzację będzie służyć sfinansowaniu tego planu.

Komisja Gospodarki i Rozwoju na wtorkowym posiedzeniu zaproponowała ponadto zmianę terminu wejścia w życie ustawy z jednego na 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw.