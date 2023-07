UE: Europoseł Olbrycht: KE proponuje, aby państwa członkowskie w sumie złożyły się na dodatkowe ok. 67 mld euro do budżetu UE

W ramach propozycji dot. rewizji budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja Europejska proponuje, aby państwa członkowskie w sumie złożyły się na ok. 67 mld euro - powiedział dziennikarzom europoseł Jan Olbrycht (PO). Podkreślił, że choć państwa członkowskie na początku były sceptyczne wobec propozycji, to zaczyna się to powoli zmieniać.

"To, co dziś proponuje Komisja Europejska, to zmiana finansowa, która ma polegać na tym, że państwa członkowskie muszą, mówiąc bardzo brutalnie, dołożyć pieniędzy (do budżetu UE - PAP). (…) KE zaproponowała, żeby państwa członkowskie w sumie złożyły się na ok. 67 mld euro. Do tego dochodzi jeszcze pożyczka, która będzie zaciągnięta dla Ukrainy. Jest zapowiedź, aby to było 33 mld euro, które ma spłacić Ukraina" - wskazał Olbrycht na spotkaniu z dziennikarzami zorganizowanym w Strasburgu przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

Jak dodał, 17 mld euro z kwoty 67 mld euro ma trafić na granty dla Ukrainy. "15 mld euro ma trafić na kwestie migracyjne, co oznacza głównie uszczelnienie granic, ale również (mają być) pieniądze na zabezpieczenie potencjalnych migrantów w państwach, z których oni wychodzą. To kwestia oczywiście Tunezji. (…) To są pieniądze dla Turcji, dla uchodźców, którzy tam przebywają. To są pieniądze również na uszczelnienie granic, jak i, częściowo, niewielka ilość pieniędzy na pomoc uchodźcom z Ukrainy" - wskazał.

Zaznaczył, że obecnie problemem jest kwestia obsługi długu z liczącego ok. 800 mld euro NexGenerationEU. "On musi być spłacany w późniejszym czasie, ale tej chwili ponosimy koszty obsługi tego kredytu. Kłócimy się z KE i Radą, jak powinno to być spłacane. Czy ma to być spłacane z budżetu, czy poza budżetem. Ponieważ rosną koszty kredytu ze względu na sytuację na rynkach finansowych, to te koszty kredytu zabierają pieniądze z innych polityk. Chodzi o to, aby te koszty kredytu wyrzucić poza tytuły budżetowe" - powiedział.

Wskazał, ze państwa członkowskie na początku był sceptyczne wobec propozycji KE dot. rewizji budżetu, wskazując, że są gotowe tylko zgodzić się na środki dla Ukrainy. Dodał, że zaczyna się to powoli jednak zmieniać. "Te 67 mld euro w skali całej UE to nie są bardzo duże pieniądze dla państw członkowskich" - zaznaczył Olbrycht.

Podkreślił, że w tej sprawie potrzebna będzie jednak jednomyślność UE i pytanie, czy jakieś państwo się temu sprzeciwi. "Tu nie ma żadnych terminów. Chcielibyśmy, żeby to się zaczęło w następnym roku budżetowym, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało" - podsumował.

Z Strasburga Łukasz Osiński

