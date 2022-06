UE: Minister finansów RP: zatwierdzenie polskiego KPO to bardzo dobra wiadomość

Zatwierdzenie polskiego KPO, to bardzo dobra wiadomość - powiedziała w piątek dziennikarzom w Luksemburgu minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dodała, że środki popłyną do Polski wtedy, gdy zostanie złożony pierwszy wiosek o płatności, co planowane jest w drugiej połowie 2022 r.

"Rada przyjęła dzisiaj decyzję wykonawczą, zatwierdzającą polski Krajowy Plan Odbudowy. Jest to bardzo dobra wiadomość. Przedstawiłam główne założenia Krajowego Planu Odbudowy. Przedstawiliśmy te najważniejsze elementy, których wdrożenie zapewni wzmocnienie polskiej gospodarki, konkurencyjności, miejsc pracy" - poinformowała.

Dodała, że główne elementy planu, to transformacja klimatyczna, energetyczna i cyfrowa. Wskazała, że te elementy KPO zostały dobrze przyjęte przez inne państwa członkowskie.

Zauważyła, że pieniądze do Polski popłyną, gdy zostanie złożony pierwszy wniosek o płatności, w drugiej połowie tego roku.

Przekazała, że rozmowy ministrów dotyczyły też "globalnego minimalnego podatku CIT".

"Nie udało się przyjąć ostatecznie tej dyrektywy, natomiast Polska od początku podkreśla, że dla nas bardzo ważne jest opodatkowanie (…) globalnych gigantów cyfrowych. Nasze cele zostały dzisiaj osiągnięte. Udało się w dyrektywie uzyskać zapisy, które w sposób adekwatny, wiarygodny pozwolą doprowadzić ostatecznie do wdrożenia obu filarów, czyli opodatkowania firm globalnym podatkiem minimalnym i również cyfrowych gigantów podatkiem cyfrowym" - powiedziała.

