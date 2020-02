UE: Morawiecki: grupa przyjaciół spójności analizuje nowe propozycje KE

Grupa przyjaciół spójności to grupa ambitnej Europy, która musi stawiać sobie ambitne cele; analizujemy nowe propozycje KE - napisał w piątek na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, który zamieścił zdjęcie ze spotkania grupy w przerwie nadzwyczajnego szczytu w Brukseli.

Przedstawiona nowa propozycja wieloletniego budżetu UE zakłada, że unijne wydatki będą na poziomie 1,069 proc. Dochodu Narodowego Brutto 27 państw członkowskich - podały w piątek źródła dyplomatyczne. Oznacza to cięcie w wysokości ok. 5 mld euro.

Szefowie państw i rządów mieli wznowić obrady o godz. 18. Przed godz. 18 natomiast ponownie spotkała się grupa przyjaciół spójności, która sprzeciwia się cięciom w tym obszarze.

"Dyskusja o budżecie to dyskusja o prawdziwych aspiracjach UE. Grupa przyjaciół spójności to kilkanaście krajów. To Grupa Ambitnej Europy. Europy, która musi stawiać sobie ambitne cele w kontekście globalnej konkurencji i lokalnych wyzwań" - napisał Morawiecki.

"Analizujemy nowe propozycje KE" - podkreślił szef polskiego rządu.

Na swoim profilu na Facebooku Morawiecki informował z kolei o spotkaniach bilateralnych, które odbył w przerwie szczytu UE, w tym o spotkaniu z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem.