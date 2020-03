UE myśli nad mechanizmem wsparcia dla strefy euro

Komisja Europejska w przyszłym tygodniu prawdopodobnie przedstawi propozycję mechanizmu wsparcia dla strefy euro w ramach funduszu ratunkowego, Europejskiego Mechanizmu Stabilności, w walce ze skutkami kryzysu - powiedział wiceszef KE Valdis Dombrovskis.

Narzędzie miałoby pozwolić na nieograniczonych zakup obligacji, co uchroniłoby kraje przed zgubnymi skutkami kryzysu związanego z pandemią.



Wiceszef KE, cytowany przez Reutera, powiedział, że ministrowie finansów strefy euro, przedstawiciele Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) i Europejskiego Banku Centralnego zwrócili się do Komisji z prośbą o opracowanie takiego instrumentu. - Prace trwają - powiedział Dombrovskis.



Reuters przypomina, że EMS ma możliwość udzielenia kredytu na 410 miliardów euro.

- Jednym z problemów jest rozmiar programów EMS, który może być ograniczony, ponieważ został stworzony przede wszystkim w celu reagowania na asymetryczne wstrząsy gospodarcze, a tutaj mamy szok symetryczny, który dotyka wszystkie państwa członkowskie - wskazał.

Komisja przewiduje, że z powodu pandemii unijna gospodarka wpadnie w recesję i skurczy się o 1-2,5 proc. lub bardziej. Ostatnie prognozy, opublikowane jeszcze przed kryzysem, mówiły o prognozowanym wzroście na poziomie 1,4 proc.

W poniedziałek ma odbyć się wideokonferencja ministrów finansów UE na temat wpływ epidemii na unijną gospodarkę.

Z Brukseli Łukasz Osiński